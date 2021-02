UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI DUŠAN JANJIĆ O SITUACIJI NA KIM: Bajdenova čestitka Vučiću nije slučajna, svaka reč je dobro izabrana

Dušan Janjić direktor Foruma za etničke odnose rekao je danas da sve ozbiljne države analiziraju takve situacije, a Kosovo i Metohija je uvek bila tema svih bezbednosnih i drugih procesa.

On je komentarišući izjavu ministra Nebojše Stefanovića da je na Kosovu i Metohiji složena situacija rekao da je to vruća tačka još od kraja sedamdesetih godina i da je normalno da se situacija procenjuje.

- Imamo i vanredne izbore, pre toga odlazak vođa OVK, imamo razne varijante, logično je da se situacija procenjuje - rekao je on za Kurir televiziju.

On je dodao da realnog stepena povećane ugroženosti nema.

O obračunu sa mafijaškim organizacijama

- Oni su tačka transfera i tržišta, posebno za marihaunu, veze sa Albanijom, Italijom, imaju ozbiljne narko kartele. To su mreže, a oni pripadaju dilerskim kartelima, vi jurite nekog Nevolju, a tu stoji neko ko ima milijarde. Nemaju oni naglašeni rizik, ima pojedinačnih incidenata na nacionalnoj osnovi - kazao je Janjić.

Veliki broj incidenata na KiM

- Rekao sam da ima incidenata, službe imaju u obzir incidente. Povratnici su meta zbog imovine, to je deo miljea u kojem ljudi žile. Svaki incident je i psihološko bezbednosno opasan - objasnio je on.

- Treba naći meru, a mera sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i odmerena izjava Stefanovića je prava mera. Država mora i može da reaguje i mislim da je ova reakcija u redu - kazao je Janjić.

Nastavak reforme

- Mi moramo da nastavimo da izvodimo reformu vojske, policije, bezbednosnog sistema. Potrebno je da ceo sistem prilagodimo savremenim okolnostima koje su nove i to je pokazala pandemija. Nije samo borba protiv jednog ili više klanova - rekao je on.

Bajdenova čestitka Vučiću povodom Dana državnosti

- Nema ništa slučajno, sve je namerno. Svaka reč je dobro izabrana sa američke strane. Tačno je i to je trebalo očekivati. Spominje međusobno priznanje. Prvi deo je važniji, on je novina u odnosu na Trampa, Bajeden podstiče na partnerstvo i spominje da očekuje da će Srbija sarađivati u ovom procesu - kaže Janjić.

Dodao je da je to mehanizam pritiska, to je ono što je Bajden ovde stavio, pretpostavljam da je to opomena.

- Treba da očekujemo da će Bajden raditi ono što je Administracija najavila. Ponavaće mantru međusobnog priznanja, ali kada je u pitanju Srbija neće ugružavati partnerstvo - objašnjava on.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost održana je u Beogradu, a ministar Nebojša Stefanović istakao je da je situacija na KiM sve složenija.

