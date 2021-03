MINISTAR FINANSIJA SINIŠA MALI RAZOTKRIVA DRAGANA ĐILASA: Njegova firma ima i više od 3 miliona evra na računu u Hong Kongu

Ministar finansija o aferi "Mauricijus", ali i o novim otkrićima o Đilasovom računu u Hongkongu.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ima skoro 3,3 miliona evra na računu u Honkongu - pokazuje još jedan dokument do kojeg su došle "Novosti".

Ovaj račun nalazi se u Bank of China (Honkong) LTD, a prema izvodu od 12. decembra prošle godine, na njemu je bila suma od 3.269.061,65 evra! U dokumentu koji su objavile "Novosti", kao vlasnik računa navodi se ONE IBC LIMITED. A reč je o korporaciji koja se bavi pružanjem usluga otvaranja računa i investicionim savetovanjem. Korisnik računa je MULTIKOM OPEN LTD. Međutim, Dragan Đilas naveden je kao osoba koja je ovlašćena da upravlja računom i obavlja sve transakcije. Njegov potpis je - registrovan.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da mu nije bila jasna svrha današnje konferencije, gde treba da se odgovara novinarima, a gde je Đilas odbio da odgovara na njihova pitanja i da preti krivičnim prijavama.

"Na kraju, odbio je i da ide i na poligraf. Bilo je vrlo prosto pitanje, da li ima račun na Mauricijusu, da li ima toliko i toliko para na tom računu, ali on je odbio da odgovori na to pitanje", rekao je Mali i podsetio da je predsednik Vučić uvek na postavljena pitanja govorio da može i hoće da odgovori i da ide na poligraf.

Kako kaže, građani Srbije dovoljno mogu da razumeju zašto je Mali odbio i zašto nije odgovorio na pitanje.

"Račun zapravo postoji i onaj koji ga kontroliše jeste upravo Dragan Đilas. On tvrdi da Dojče banka ne postoji, ali to je najjadniji mogući pokušaj da se neko izvuče iz neistine i problema u kojem se našao", rekao je Mali.

Siniša Mali je predstavio originalne papire do kojih su "Večernje novosti" došle i koje pokazuju da je upravo Đilas vlasnik računa na kome se nalazi preko 5,7 miliona evra.

"U dokumentima piše sve. Ova kompanija postoji i ona je aktivna i ima dozvolu za rad i koja se bavi upravljanjem novca bogatih klijenata. Ona je zapravo u vlasništvu Dojče banke. Ogromna laž Dragana Đilasa proizilazi iz svega ovoga", rekao je Mali.

Mali kaže da mu je kao građaninu veoma indikativno to što Đilas misli da neko može da se šali sa ovakvim stvarima i da izmišlja ove dokumente.

"Da li neko može da pomisli da su novinari ovo izmislili. Ozbiljna je histerija kod Đilasa i on ne zna kako da izađe iz ovoga. Izlazi tako što neće da odgovori na pitanja novinara, kao i odbijanje da odgovara na poligrafu. Kompanija postoji, novac je tamo i drago mi je što je Uprava za pranje novca pokrenula proces za prikupljanje dodatnih podataka", rekao je Mali i dodao da ćemo uskoro imati još dokaza.

Istakao je da je Dragan Đilas danas na konferenciji za štampu ponovo slagao narod.

Mali je dodao da, pored ovog računa, da se došlo do novih dokaza kao i da je potvrđeno da Đilas ima račun i u Hongkongu.

"Status računa je da je otvoren, postoji broj računa i lepo se vidi koje vlasnik računa. Onaj ko je korisnik para je ista kompanija za koju je Dragan Đilas danas na konferenciji za štampu priznao da je njegova i da ima račun u Švajcarskoj", rekao je Mali.

Kako kaže, tamo ima oko 3,3 miliona evra, i dodaje da su već sada na tragu Đilasovih oko 10 miliona evra.

Dodaje da Đilas ima na desetine računa u nekoliko zemalja sveta.

Mali je rekao da Đilas može da radi šta god hoće, da stavlja pare, povlači kao i da ga gasi.

Kako kaže, ovo su više nego jasne stvari i dodaje da građani Srbije prepoznaju kada neko laže kao i da se vidi ogromna histerija kod Đilasa.

Ističe da je ovo sam vrh ledenog brega, dodaje da je to novac građana Srbije koji je uzeo dok je bio na vlasti.

"To je ono na čemu će se raditi u narednim danima i nedeljama. Sada treba sistematski sve sklopiti i utvrditi odakle pare i kako su tu došle", rekao je Mali.

