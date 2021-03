NAŠE PORUKE NISU POLITIČKE NEGO PORODIČNE: Održan predizborni skup SPS-a i Jedinstvene Srbije u Zaječaru

Foto: Palma Plus

U Zaječaru su danas čelnici koalicije SPS - Jedinstvena Srbija Ivica Dačić i Dragan Marković Palma razgovarali sa građanima uoči lokalnih izbora u tom gradu koji će biti održani 28. marta.

- Naša koalicija će i dalje ostati verna našim principima, a to je da se zalažemo za državne i nacionalne interese i da Srbija mora da vodi računa o ravnomernom regionalnom razvoju. To se posebno odnosi na istok Srbije, uključujući i grad Zaječar, jer postoji opasnost da ovaj deo naše zemlje ostane bez stanovništva, a da bi ljudi ostali da žive na ovim prostorima mora da postoji privreda i infrastruktura - rekao je predsednik SPS-a Dačić na predizbornom skupu.

Dačić je apelovao na sve građane da se vakcinišu i naveo da u ovim teškim uslovima pandemije drugog rešenja osim vakcine nema.

- .Srbija poslednjih meseci trpi pritiske koji su usmereni na naš teritorijalni integritet. Isto tako postoje pritisci koji se kreću od toga da se za Srbiju uvode neka nova pravila, koja ne važe za druge zemlje, nego samo za nas. Takođe, imamo i deo političkih stranaka u Srbiji koje više slušaju neke iz inostranstva, nego što vode računa o državnim i nacionalnim interesima. Mi želimo da sve probleme u našem regionu rešavamo na miran način, ali čuvajući naše nacionalne i državne interese. Naša parola je "Srbija pre svega" i to Srbija koja će biti faktor mira i stabilnosti i koja će uspeti da odbrani državne i nacionalne interese samo tako što će biti jaka. I zato vas pozivam da glasate za koaliciju SPS - Jedinstvena Srbija i samim tim za nastavak naše dobre koalicione saradnje na republičkom nivou sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem - istakao je Dačić.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je naglasio da poruke sa predizbornog skupa nisu političke nego porodične.

- Posebno želim da istaknem šta je radio Ivica Dačić. Neko će od vas reći to je međunarodna politika. Ali međunarodna politika je veoma važna za ekonomski napredak Srbije. Pokazatelj je i to što je 18 država povuklo priznanje takozvanog nezavisnog Kosova i Metohije za vreme dok je Ivica Dačić bio ministar inostranih poslova i to što je veliki broj investitora došao i dolazi u Srbiju - kazao je lider JS.

Marković je dodao da nisu došli u Zaječar da nekoga napadaju već da pomognu i da prenesu iskustvo koje ima ogroman rezultat.

- Ivica Dačić i ja smo iz jedne domaćinske koalicije i hoćemo da pomognemo svakoj porodici. Mi se zalažemo da se cela Srbija vakciniše. Ne možemo nikome da naredimo, ali ja sam odlučio da, kad neko iz sela gde živim u kući i gde je 12 članova porodice, hoće da dođe na kafu da ga pitam: "Prijatelju, da li si se ti vakcinisao?". Ako kaže: "nisam", onda je moj odgovor: "Izvini, ali molim te dođi kad prođe ovaj virus". Jedino tako možemo da pobedimo ovo zlo. Doktorima svaka čast za struku, ali njihova struka je vezana samo za medicinu, ali od čega ćemo da živimo ako nam ne radi privreda, kafići, restorani, prodavnice, razni objekti... Deca ne idu u škole i imaju onlajn nastavu i uveče nemaju gde da izađu. Deca nam prelaze na društvene mreže i celog dana gledaju samo šta je ko rekao na društvenim mrežama zato što smo zatvorili decu. Niko nema pravo da zatvori decu. A najmanji broj zaraženih je upravo kod dece. Ivica Dačić i ja se zalažemo da se deca druže, da izlaze, jer ako ta deca izgube dve godine, kakvi će sutra biti đaci i kako će da se ponašaju kad izađu u grad. I nije mi jasno kako niži razredi mogu da idu u školu, a viši ne. Ja i Ivica Dačić smo ljudi koji imaju porodice i nismo mi pustinjaci i da šaljemo neke poruke da su to političke poruke. To su porodične poruke - naglasio je Marković.

Koalicija SPS - Jedinstvena Srbija će se na glasačkom listiću za lokalne izbore naći pod rednim brojem 2, a kandidat koalicije za gradonačelnika Zaječara je direktor zaječarske gimnazije Srđan Stanojević.

(Kurir.rs)

Kurir