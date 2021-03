Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzionerima država uručiti pakete kao znak pažnje

- Svaki penzioner dobiće od države C vitamin, D vitamin i cink. To je više znak pažnje, nadam se da će se obradovati. Neće to da ih izleči, ali će im osnažiti imunitet. To ćemo do petog juna da završimo - rekao je Vučić u emisiji Ćirilica.

