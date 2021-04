ISTINA O ŠODROŠU I KAMENIČKOJ ADI: Novaković hteo da potopi Novi Sad, a optužio naprednjake

Borislav Novaković je kao potpredsednik Skupštine grada 2000. godine, glasao za urbanistički plan, koji predviđa gradnju hotela i solitera na 8,8 hektara. A Bojan Pajtić je bio član gradske vlade za upravu i propise.

Potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića i čelnik te stranke za Novi Sad i AP Vojvodinu Borislav Novaković opet je obmanuo Novosađane kada je reč o tome da je aktuelna gradska vlast planirala da podigne zgrade i druge komercijalne objekte na Kameničkoj adi i Šodrošu. Istina je da je pravi tvorac te zamisli bila vlast čiji je glavni stub u junu 2000. godine bila Demokratska stranka, čiji je Novaković bio funkcioner, o čemu govori i podatak da je u to vreme bio potpredsednik Skupštine grada Novog Sada, čiji je predsednik postao u oktobru iste godine.

Podsetimo da je pravu istinu o tome ko je doneo plan o gradnji na ove dve lokacije kod Dunava obelodanio Dušan Miladinović, direktor JP „ Urbanizam“, odgovarajući na pitanja više nevladinih i studentskih organizacija.

– U prethodnoj planskoj dokumentaciji, koja je još uvek važeća, Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2021. i Regulacioni plan “Kamenička ada” u Novom Sadu, koji su usvojeni juna 2000. godine, predviđali su komercijalne sadržaje: hotelski kompleks, poslovni objekat uz gradsku marinu i niz objekata uslužne delatnosti, čije su mikro lokacije zahtevale niz saobraćajnica kako bi funkcionalno bile povezane. Ukupna površina tih sadržaja je oko 30 ha. Objekti su zauzimali 8,8 hektara, a saobraćajnica oko 11 hektara – doslovce je kazao Miladinović.

Novaković je imao osam godina da promeni plan, ali nije. Od 2000. do 2004. bio je gradonačelnik, a potom od 2008. do 2012. direktor ZIG-a i šef poslaničke grupe DS-a u Skupštini Vojvodine.

Miladinović je pojasnio da nova planska dokumentacija briše hotele i saobraćajnice, i ne planira stambeno – poslovnu gradnju na prostorima Kameničke ade, Šodroša, Ribarskog ostrva i na gradskoj plaži Štrand, dok se na delu uz Bulevar Despota Stefana planiraju studentski domovi i sportski sadržaji.

– Ukupna površina od 32 hektara, prethodno planiranih sadržaja, u novim planskim dokumentima briše se u korist zelenih površina. Za razliku od prethodne planske dokumentacije, sada se planira očuvanje šumskog područja u plavnom delu Kameničke ade, kao i zadržavanje park šume u neplavnom delu. Povećanje površine park šume u odnosu na važeću plansku dokumentaciju je za oko 32 ha odnosno za 134 odsto. Nova planska dokumetacija predviđa javne sadržaje (objekte) kulture i sporta koji čine oko 3 % teritorije Kameničke ade. Još je važno napomenuti da je planirano čišćenje i oživljavanje vode u Dunavcu planiranim hidrotehničkim zahvatima – odgovorio je Miladinović.

Međutim, i pored ovako egzaktnih podataka, iz kojih je jasno da je lično učestvovao u donošenju plana, koji sada pripisuje naprednjacima, Novaković je nastavio da obmanjuje javnost. Uprkos činjenici da je 2000. godine, kad je usvojen plan o gradnjih hotela i zgrada na 32 hektara, bio potpredsednik gradskog pralamenta on je nastavio da tvrdi da su „ bes i ogorčenje Novosađana naterali vlast da delimično odustane od projekta “Novi Sad na vodi” i gradnje na Šodrošu i Kameničkoj Adi“.

– Podsetimo Boru Solunca da je plan o gradnji donet u junu 2000. dok je on bio vioski funkcioner gradske vlasti (potpredsednik Skupštine grada), a da je zatim još dva puta po četiri godine bio jedan od funkcionera (predsednik Skupštine grada od 2000. do 2004, a potom direktor ZiG-a i šef poslaničke grupe DS u Skupštini Vojvodine od 2008. do 2012. godine) koji je mogao da predloži promenu tog plana gradskim odbornicima i da to bude usvojeno bez problema, jer su demokrate imale većinu da donesu takvu odluku. Podsetimo i da mu ovo nije prvi put da na sličan način obmanjuje građane Novog Sada i Srbije, a izdvajamo posebno „aferu Solun” po kojoj je nazvan i Bora Solunac – kaže član SPO-a, koji je u tom periodu bio odbornik u Skupštini grada.

Uprkos egzaktnim podacima da je 2000. godine, kadaje usvojen plan o gradnji hotela i zgradana 32 hektara, bio potpredsednik gradskog parlamenta, Novaković je nastavio da tvrdi da su "bes i ogorčenje Novosađana naterali vlast da delimično odustane od projekta "Novi Sad na vodi" i gradnje na Šodrošu i Kameničkoj adi.

Novaković je, dok je službeno, kao predsednik Skupštine Novog Sada, bio u Solunu, uspeo je da “glasa” za izmenu zloglasnog Zakona o radu u Skupštini Srbije, u decembru 2001. godine. Njegov kabinet je nakratko objavio, a zatim obrisao teks o fotografije o poseti Solunu. Novaković se kasnije nemušto branio da je ipak “glasao” i bio u Beogradu, mada ga niko nije video u skupštinskoj Sali, ali mu Novosađani očigledno nisu poverovali, pa su 2004. godine, na prvim neposrednim izborima za gradonačelnika glasali za Maju Gojković, tada u Srpskoj radikalnoj stranci, a njega i DS na četiri godine oterali u opoziciju.

(Kurir.rs/NS uživo, K.Simić)