KINESKI PORTAL ČOJS O USPEHU SRBIJE: I vakcine i investicije! Pobeda multivektorske politike Srbije (FOTO)

BEOGRAD - Portal "Choice" - China Observers in Central and Eastern Europe - pisao je o iznenađujućem uspehu srpske "multi-vektorske" spoljne politike, koja se pokazala izuzetno uspešnom tokom borbe sa pandemijom, ali i privlačenja novih investitora i realizovanja velikih infrastrukturnih projekata.

Autor teksta Vladimir Šopov naglašava da su, nakon što je predsednik Vučić dočekao medicinsku pomoć iz Kine u martu 2020. godine, mnogi mislili da će pružena ruka Pekinga brzo "izbledeti". Ipak, on piše da se sada ispostavilo kako je u pitanju velika pobeda i za Kinu i za Srbiju, koja prednjači po broju vakcinisanih u Evropi.

- EU je ukinula podršku za vakcinaciju zapadnog Balkana, otvarajući time put za još jedan krug zdravstvene diplomatije, pa su Kina i Rusija počele da isporučuju svoje vakcine u Srbiju. Na zaprepašćenje mnogih, ovo je omogućilo zemlji da napreduje u svom programu vakcinacije, pružajući dodatne dokaze o koristi "multi-vektorske" diplomatije - piše "Choice".

Šopov podseća da je "diplomatija vakcina" napredovalam i ne svodi se samo na prodaju i distribuciju, već da trenutno ulazi u novu fazu - proizvodnje. I "Sinofarm" i "Sputnjik" će biti proizvođeni u Srbiji, nakon čega će verovatno doći i do izvoza vakcina u Evropske zemlje.

- Iz ove perspektive, saradnja će sada dovesti do stvaranja opipljivog javnog dobra koje prevazilazi puku simboliku i ad hok pošiljke pomoći. "Multi-vektorska" diplomatija nije samo spoljnopolitički pristup, već sazreva u razvojni model. U ovom modelu, geopolitička zaštita i ekvidistanca dovode do dugoročnih, opipljivih i strukturnih koristi. Do sada, 2021. pruža dodatne dokaze o takvom pomaku, jer investitori iz svih delova sveta nastavljaju da planiraju i sprovode projekte u zemlji - ističe Šopov.

"Choice" potom nabraja najveće strane investicije u našoj zemlji, počevši od kineskog "Ziđina" i putnu i železničku infrastrukturu, preko francuskog "Alstroma" i "Elgisa" koji će graditi beogradski metro, zatim japanskih "Nideka" i "Tojo tajersa", kao i ruskih investicija u "Turski tok" i energetsku infrastrukturu Srbije.

- Ni zapadni akteri ne sede skrštenih ruku. Pre samo nekoliko nedelja, nemačka firma za auto-delove "Kontinental" otvorila je svoju fabriku u Novom Sadu, investicija vredna oko 140 miliona evra. NJihovo prisustvo temelji se na istraživačko-razvojnoj jedinici osnovanoj 2018. godine, koja zapošljava oko 600 ljudi. Kompanija je takođe izjavila da namerava da izgradi još jednu fabriku u Kaću na severu Srbije.

Autor potom ističe značaj litijumskih nalazišta u Srbiji, što može pretvoriti našu zemlju u glavnog proizvođača baterija za električne automobile, i podseća na dolazak Američke razvojne finansijske korporacije, koja se obavezala da će pomagati u razvoju naše zemlje.

Šopov piše da je duže vreme "srpski "multi-vektorski" pristup diplomatiji bio odbacivan kao relikt jugoslovenske spoljne politike, i da je neodrživ i neizvodljiv". Ipak, sada se čini da je Srbija u stanju da transformiše spoljnopolitički koncept u širi razvojni model u vreme brojnih globalnih problema.

- Najmanje tri dinamike su primetne u ovoj tranziciji. Prvo, Srbija je sve više sposobna da privuče ekonomske investicije od šireg kruga aktera, koristeći svoj prijateljski politički pristup i regionalnu snagu. Drugo, napredak u proizvodnji vakcina i grinfild investicije označavaju prelazak na opipljiva javna dobra i koriste široj javnosti, prevazilazeći dogovore između vlada koje se često smatraju nebitnim za građane zemlje. Treće, ova instrumentalizacija multipolarnosti omogućava zemlji da pojača svoju regionalnu ulogu dok se bavi sopstvenom "diplomatijom vakcina" i ekonomskom ekspanzijom.

"Choice" na kraju ističe da rastuća polarizacija sveta može otežati ovakvu politiku naše zemlje, ali da "multi-vektorska" diplomatija verovatno neće skoro pasti u zaborav, već može postati još privlačnija za druge države u regionu.

