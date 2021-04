ISTINA O SMRTI CVIJANA: Izgledao je bolesno, pustio je kosu i bradu DA GA NE PREPOZNAJU!

Roditelji advokata znali su da se on utopio u Dunavu u januaru 2018, ali su to skrivali od njegove bivše supruge i javnosti, piše u dokumentima BIA koja je obelodanio Ninić

Vladimir Cvijan, advokat i nekadašnji član Predsedništva SNS i poslanik u Skupštini, preminuo je 5. januara 2018. godine nakon utapanja u reci Dunav, pokazuju dokumenta BIA koja je juče obelodanio advokat Ivan Ninić.

U papirima koje je Ninić objavio na Tviteru opisuju se detalji - od Cvijanovog povlačenja iz političkog života 2014, do saznanja njegove bivše supruge da je umro.

Restoran na Skijatosu

Nakon što se Cvijan povukao iz političkog života, sa suprugom je otputovao u Grčku 2014. i nakon povratka je predlagao da se presele i trajno nastane u SAD, što je ona odbila, nakon čega on odlazi na poslovni put u Grčku, zbog vođenja ugostiteljskog objekta sa prijateljem na ostrvu Skijatos.

U dokumentima se, između ostalog, navodi:

- Imenovana je bila upoznata sa činjenicom da joj je pokojni bivši suprug dobio biznis-vizu, koja bi im omogućavala da se zajedno odsele u SAD, gde bi nastavili zajednički život.

Bivša supruga, kako dalje piše u dokumentima, to je odbila te je ostala da živi u Beogradu, dok je pokojni Cvijan otputovao za SAD, gde je samostalno nastavio život.

Dokumenta BIA

Komunicirali su preko elektronske pošte, tada je saznala da živi na Floridi. Od oktobra 2014. do februara 2015. Cvijan je boravio u Beogradu i bio je u obavezi da dostavi punomoćje svojoj supruzi, ali to nije učinio, pa je ona unajmila advokata da je zastupa. Nakon toga s njim nije imala nikakav kontakt do oktobra 2017, kada se pokojni Cvijan vratio iz SAD. Tada je živeo kod svojih roditelja u stanu i zamolio ih je da ne obaveštavaju njegovu bivšu suprugu da je tu, ali je promenio odluku i tada su se sreli kada je želeo da vidi dete. Nakon toga su imali povremene kontakte.

- Tada je saznala da Cvijan boluje od određene bolesti i primetila je da je vidno smršao i da je izgledao bolesno, da je pustio kosu i bradu, po njenim pretpostavkama, da ga ljudi ne bi prepoznali na ulici - piše, između ostalog, u službenim beleškama.

Međutim, poslednji kontakt s roditeljima Cvijan je imao krajem decembra 2017, kada je napustio njihov stan i prekinuo svaki kontakt, a poslednji kontakt sa suprugom je imao 31. decembra 2017, kada je došao da obiđe dete. Sledeću stvar koju je supruga saznala bila je pre mesec dana - da je on mrtav.

Telo pet metara od obale

- Nakon pojave vesti u medijima o Cvijanovoj smrti tokom marta 2021. godine, pozvala je njegove roditelje u nameri da ih smiri i da im ukaže na eventualnu medijsku zloupotrebu informacija. Tom prilikom došli su u stan i saopštili da su bili upoznati da je njihov sin preminuo 5. 1. 2018, a da su odlučili da joj to ne saopšte kako bi zaštitili (identitet sakriven) i da bi izbegli medijsku eksploataciju pomenute tragedije - navedeno je u dokumentu BIA.

IVAN NINIĆ Istraga sprovedena zbog uznemirenosti javnosti foto: Damir Dervišagić Advokat Ivan Ninić rekao je da iz dokumenata koje mu je dostavila BIA, a s kojih je direktor Bratislav Gašić skinuo oznaku tajnosti, saznao da se agencija prvi put bavila ovim slučajem u martu 2021. - Razlog što se agencija pozabavila ovim je taj što je javnost uznemirena zbog samog načina na koji smo došli do saznanja o smrti čoveka za koga se može reći da je obavljao značajne državne funkcije i bio pripadnik advokatske profesije i da je njegova smrt nastupila na jedan misteriozan način - navodi Ninić.

Radnik preduzeća „Jugoslovensko rečno brodarstvo“ prvi je 5. 1. 2018. obavestio MUP da se u reci Dunav nalazi leš N. N. lica. S kolegama je primetio da leš pluta zakačen za određeni otpadni materijal, a telo Vladimira Cvijana je plutalo licem okrenutim na dole, na četiri do pet metara od obale.

Kurir.rs/ Jovan Mladenović