UJEDINJENJE! ŠAPIĆ: S Vučićem sve dogovoreno, treba samo da se usaglase tehničke stvari!

Predsednik Srpskog patriotskog saveza (Spas) Aleksandar Šapić kaže za Kurir da bi već danas ili sutra mogao da bude održan sastanak sa predstavnicima Srpske napredne stranke (SNS) na kojem bi se uskladili i precizirali detalji u vezi sa eventualnim ujedinjenja te dve partije. Predlog za ujedinjenje sa SNS je, kaže, i logičan i simboličan

O Beogradu još ne priča

- Predsednik Vučić i ja smo u prethodnom periodu dovoljno razgovarali i dobro smo se usaglasili, te nema potrebe da nas dvojica tim povodom više išta usklađujemo, jer nema nikakvih strateških nejasnoća. Sada je na redu da se na stranačkom nivou usaglasi saradnja, te će nekoliko ljudi iz vrha Spasa imati sastanak sa nekoliko predstavnika SNS kako bi se i na tehničkom nivou sve organizovalo, jer su u pitanju dve velike organizacije koje treba sve da usklade - naveo je Šapić i dodao da nije isključeno da Vučić i on prisustvuju sastanku.

O tome da je, pogotovo sada kada je najavljeno spajanje sa SNS, već viđen za budućeg gradonačelnika Beograda, Šapić nije mogao da potvrdi da će tako i biti.

- Istina, na lokalnom nivou imam najviše rezultata, u ovom poslu sam od 2010. i nesporno je da tu mogu najviše da doprinesem, ali kako se budu bližili izbori, tako će biti i jasnije ko će s kojim kandidatom ići na kom nivou - dodao je on.

foto: Zorana Jevtić

Jednoglasna odluka

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da najavljeno ujedinjenje Spasa i SNS nije iznenađenje imajući u vidu, kako kaže, dosta čvrstu saradnju u izvršnoj vlasti te dve stranke, kao i dosta dobre odnose Vučića i Šapića.

- Pogotovo sa Šapićeve strane, koji je, otkad se pomenula mogućnost saradnje, delovao u javnosti kao neko ko se u potpunosti slaže s politikom SNS. Jedino iznenađenje je to što nije napravljena predizborna koalicija, već zajednička stranka. No, to je pre svega bolje iz ugla taktike jer SNS dobija novu energiju i nove ljude, pre svega Šapića, a s druge strane, njegovim uključivanjem i uključenjem njegovog Spasa amortizuju se moguće podele unutar samog SNS, pre svega po pitanju Beograda - ocenjuje Klačar.

Podsetimo, predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić predložio je preksinoć na sednici Predsedništva te stranke ujedinjenje SNS i Spasa, što je jednoglasno prihvaćeno. Kako je rekao, do ujedinjenja bi moglo da dođe već u narednih mesec dana.

VLADIMIR ORLIĆ (SNS) Vučić će predvoditi razgovore foto: Zorana Jevtić Član Predsedništva SNS Vladimir Orlić poručio je da će pregovore SNS sa Spasom predvoditi lično predsednik Srbije. - Razlozi su jasni. Treba da učvrstimo politički front koji se brine o našoj zemlji. Verujemo da je dobar način da to postignemo razgovorima sa Spasom i Aleksandrom Šapićem i vodiće ih predsednik Vučić.

