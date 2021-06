POSRNUO: Mala je Crna Gora koliki je Zdravko Krivokapić izdajnik

Usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici najbrutalniji je udar vlade Zdravka Krivokapića na Srbiju. Čovek koji je obećavao vraćanje korenima u odnosima Srbije i Crne Gore za nepunu godinu uspeo je potpuno da otuđi dve bratske države. Izneverio je probuđeni narod u Crnoj Gori, odnosno glasače, koji su ga - nakon višemesečnih litija i bunta protiv tiranije režima crnogorskog predsednika Mila Đukanovića - doveli na vlast. I ono što je možda najvažnije, izdao je srpsku crkvu i pokojnog mitropolita Amfilohija, čiju je veliku podršku uživao.

Dok se tamošnji političari izvinjavaju državi Srbiji i njenim građanima, ovdašnji traže da se predstavnicima političke elite koji su glasali za sporni dokument zabrani ulazak u našu zemlju.

To nije većina

Skupština Crne Gore je pre dva dana usvojila rezoluciju o Srebrenici - 55 poslanika je glasalo za, 19 je bilo protiv, a sedam uzdržano.

Tim dokumentom, koji je podržao i opozicioni DPS Mila Đukanovića, tvrdi se da je u ovoj opštini u Republici Srpskoj u julu 1995. počinjen genocid, a takođe se i zabranjuju negiranje ili umanjenje genocida u Srebrenici. Zbog efekta koji je rezolucija izazvala, ali i onog koji ćemo tek osetiti, poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević juče se izvinio građanima Srbije.

- Želim da se izvinim celoj Srbiji i srpskom narodu zbog onoga što se desilo u parlamentu, jer to nije većinska Crna Gora. Niko od građana koji su glasali za promene u Crnoj Gori i protiv Mila Đukanovića nije mogao da pomisli da će veći deo parlamentarne većine proglasiti Srbiju i srpski narod za genocidan. Osećam izvesnu dozu sramote, iako sam glasao protiv te rezolucije - istakao je Knežević.

Biće još rezolucija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da ovo „nije naša ni sramota ni krivica, i samo treba da držimo glavu visoko uzdignuto, da radimo što je moguće više, da se borimo još snažnije za svoju zemlju“.

- Srbija će u narednim danima analizirati sve odluke crnogorskog parlamenta, nećemo donositi ishitrena rešenja i nećemo ni na koji način i nećemo vređati one koji su te odluke protiv interesa Srbije donosili. Bićemo uvek uz naš narod u Crnoj Gori, mi nikog bližeg od njih nemamo. Sve ono što smo postigli i ekonomski rast ne znače nam ništa ako naše komšije nisu još bogatije. Spremni smo da pomognemo i narodu u Crnoj Gori, da investiramo, da ulažemo u nove fabrike. Nikada nećemo pozivati ljude da negde letuju ili ne letuju, ali ćemo umeti da napravimo odnos koji zaslužuju vlastodršci koji se s nama ne konsultuju, a trude se da uvrede Srbiju. Mi nemamo gazde u stranim ambasadama, naš jedini gazda i jedino kome jesmo sluge su građani Srbije. Građani Srbije, glavu gore. Imaćemo još rezolucija, sve će biti prepisane - poručio je Vučić.

S druge strane, poslanik SNS Vladimir Đukanović smatra da svakog crnogorskog poslanika i člana crnogorske vlade koji je glasao za rezoluciju o Srebrenici treba proglasiti za nepoželjnu osobu u Srbiji. Đukanović je istakao i da Ambasadi Crne Gore treba uputiti protestnu notu. Istog je stava i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin:

- Oni koji su u crnogorskom parlamentu glasali za rezoluciju o Srebrenici ispisali su se iz Srba. Krivokapić je poslednji put razočarao Srbe, posle ove bruke više ništa od njega ne može da nas razočara. Vučić nije čovek koji zabranjuje, ali tražiću od njega da se onima koji su glasali za rezoluciju zabrani ulaz u Srbiju, neka svoje porodice dobro raspoređene po Beogradu viđaju u Crnoj Gori.

CRNA GORA PODELJENA

Šta će nam to, imamo mi svojih problema

Među građanima Crne Gore vladaju različita mišljenja o usvajanju rezolucije o Srebrenici, uverili su se reporteri Kurir TV.

- Mislim da je to odlična stvar i da je to trebalo i ranije učiniti. Niko ne kaže da je srpski narod genocidan nego kažemo ono što se dogodilo tamo, da je to bio genocid i mislim da niko ne može da sumnja u to - rekla je jedna gospođa u anketi. S druge strane, ima onih koji smatraju da je ovo bio besmislen potez vlasti.

- Mislim da je rezolucija užas, zašto bi se izglasala? Kakve veze mi imamo sa Srebrenicom, to je druga država. Imamo mi svoje šuge dosta. Ako je neki naš čovek učestvovao, osudi ga i zdravo, a ne da se čitav narod proglašava genocidnim - bila su samo neka od razmišljanja Crnogoraca.