LJILJANA SMAJLOVIĆ KRITIKOVALA PONAŠANJE VUKA JEREMIĆA: Pozivi na revanšizam? Ljudi se stide tih poriva

Novinarka Ljiljana Smajlović, gostujući na televiziji K1, osudila je pretnje revanšizmom lidera Narodne stranke Vuka Jeremića.

- Ljudi strašno vole da im daš odlično moralno opravdanje da nešto razore, za neki njihov destruktivni poriv, a da im kažeš: „U pravu si što ovo hoćeš da razbucaš iz sve snage.“ Možda ovi pozivi na revanšizam, izrazi „pseto ološko“, koji se pojavljuju na Jeremićevom Tviteru, pitala bih kad bi čovek mogao da sazna ima li tu neka niša? Revanšizam je sigurno niša, ali se pitam, znate, ipak se ljudi tih poriva stide - rekla je Smajlovićeva.

Ona je dodala da se Jeremić po tome izdvojio od ostalih.

- On se po tome izdvojio od ostalih, ranije je to govorio Jovo Bakić, „vijaćemo ih po ulicama“, a sada se Vuk Jeremić u to upustio - podvukla je Smajlovićeva.

Podsetimo, Vuk Jeremić u pratnji Vladimira Gajića, Miroslava Aleksića i Borislava Novakovića došao je u Predsedništvo Srbije, ali je brže-bolje pobegao kada je predsednik Aleksandar Vučić bez obezbeđenja izašao pred njih.

Nekoliko dana kasnije Jeremić brutalno izvređao premijerku Anu Brnabić nazivajući je „glupačom“.

