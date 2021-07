VRHOVNI KOMANDANT ORUŽANIH SNAGA SRBIJE: Vojska Srbije u svakom trenutku zaštitiće i sačuvati Srbiju

BEOGRAD - Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem, načelnikom Generalštaba Milanom Mojsilovićem i predstavnicima vojnog vrha i sa njima sagledaoi i analizirao sposobnosti VS, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

"Mnogo stvari još moramo da uradimo, imajući u vidu činjenicu da se u okruženju svi dramatično naoružavaju. Naša je obaveza da uvek i u svakom trenutku imamo dovoljnu snagu, dovoljnu silu da našu zemlju zaštitimo i sačuvamo i to će VS biti u stanju u svakom trenutku da učini", rekao je predsednik Vučić nakon sastanka u Generalštabu na kojem je bilo reči o tome šta je to što je neophodno kako bi se unapredili borbena gotovost i operativne sposobnosti vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

foto: Ministarstvo odbrane

Predsednik je nagalasio da je neophodno da se uradi još mnogo, posebno za takozvane uslove noćne borbe, na nabavci dodatnih optoelektronskih sredstava, novih, savremenih oruđa i oružja za protivvazdušnu odbranu, Ratno vazduhoplovstvo, ali i za dalje jačanje pešadijskih jedinica.

Na sastanku je, kako je nagalsio, bilo reči i o intenziviranju saradnje sa fabrikama domaće namenske industrije.

"Posebno smo razgovarali o dodatnom angažmanu fabrika naše namenske industrije, sa kojima će Ministarstvo odbrane obaviti dodatne i posebne razgovore. Ne bežimo od toga da uložimo značajne sume novca u narednom periodu, ali ta isporuka mora da bude drugačija, odgovornija", rekao je predsednik.

Predsednik Vučić ocenio je da se nalazimo u veoma složenom okruženju i složenoj političkoj situaciji i da je upravo zato VS neophodna kao garant očuvanja mira i stabilnosti i odvraćanja od napada na našu zemlju.

foto: Ministarstvo odbrane

"Verujem da će ljudi biti zadovoljni ogromnim ulaganjima u našu vojsku koja nismo imali od 70-ih i 80-ih godina prošlog veka i mi se time ponosimo. Nastavićemo sa tim ne ugrožavajući nikoga, a uvek želeći samo da sačuvamo mir i razmišljamo o ekonomskom razvoju", rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, taj ekonomski razvoj omogućava i bolji status vojnika.

Verujem da ćemo taj status popraviti i pre kraja godine dodatnim povećanjima primanja, ali i dodatnim nabavkama vojne opreme i naoružanja, većom snagom i većom čvrstinom VS.

Predsednik je rekao da je zahvalan svim generalima koji su učestvovali u diskusiji, dijalogu i prikazu i verujem da u narednom periodu ljudi mogu da vide i mogu da se raduju samo još većoj snazi naše vojske.

(Kurir.rs)