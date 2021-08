VELJI NEVOLJI I MILJKOVIĆU POSTAVILI SMO PRISLUŠNE UREĐAJE: Vučić otkrio nove detalje istrage POLICIJA IM TAJNO ULAZILA U STANOVE

Predsednik Aleksandar Vučić otkrio je večeras nove detalje istrage u slučaju protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i naglasio da FBI nije sarađivao sa našim bezbednosnim strukturama.

- Želim da čestitam Specijalnom tužilaštvu i svima koji su radili na pisanju optužnice protiv Belivuka i svim pripadnicima policije i BIA. Ne postoji učešće FBI u slučaju Belivuk. FBI nam pod milim Bogom nije dostavio ništa. Samo su nas obavestili za aplikaciju "Anon" koju kontroliše CIA. Tu su nas obavestili da imaju određene podatke, ali to je bilo već kasnije. Nisu nam dostavili ništa u slučaju Belivuka, već za neke druge slučajeve - rekao je Vučić gostujući na RTS.

Vučić je ponovio da su pripadnici naših bezbednosnih snaga rizikovali živote da bi prikupili dokaze protiv Belivuka i Miljkovića i otkrio detalje iz istrage.

- Slučaj Belivuk su radile samo naše službe i odlično su uradili taj posao. To su ljudi koji su uspeli da u njihove stanove i pod njihove automobile postave uređaje za praćenje. Tako smo dva meseca mogli da pratimo svaki njihov korak i to je uradila naša policija bez ikoga. Zamislite koliko junak treba da budete da postavite prislušni uređaj pod automobil Marka Miljkovića i to dok su bili u punoj snazi - rekao je Vučić.

