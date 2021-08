NADLEŽNI MORAJU DA REAGUJU! Utaja poreza Šolakovog Granda ne sme da prođe nekažnjeno! DA LI NEKO ŠTITI JUNAJTED GRUPU?

Redakcija Kurira

Ni posle skoro 10 dana otkako je Kurir otkrio da Junajted grupa Dragana Šolaka ima razrađenu šemu za utaju poreza u slučaju honorara za članove žirija takmičenja „Zvezde Granda“ - nema reakcije nadležnih!

I u „Grandu“ i dalje vlada ćutanje, jer je, osim što se pres-služba oglasila šturim saopštenjem, svim članovima žirija zabranjeno da govore. Takvo naređenje izdao je kreativni direktor „Zvezda Granda“ Saša Popović, koji je zbog ove afere prekinuo odmor i zakazao hitan sastanak s članovima žirija.

Siva zona

Beogradski advokat Ivan Simić ističe da u slučaju da postoje okolnosti koje ukazuju da se radi o izbegavanju poreskih obaveza, nadležna Poreska uprava i drugi državni organi treba da ispitaju poslovanje ove kompanije.- Sve transakcije koje se tiču platnog prometa moraju se vršiti sa računa na račun, bilo da se radi o zaradi bilo o nekoj drugoj vrsti prihoda i sve podležu određenom poreskom režimu i tretmanu. Dakle, bilo koja isplata mora biti evidentirana i kao takva tretirana u odnosu na to da li je lice koje je uplatu primilo ostvarilo određenu dobit ili je pak neko pravno lice ostvarilo određenu dobit. Sve druge transakcije koje se vrše na ruke nalaze se u takozvanoj sivoj zoni i apsolutno su podložne postupcima koje sprovodi Poreska uprava u okviru provere da li su ispunjene obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno Javno tužilaštvo ako se radi o nekoj vrsti privrednog prestupa kada je neko pravno lice vršilo određenu isplatu mimo propisa i zakona kojima se oporezuje platni promet. Takođe, u najkvalifikovanijem slučaju možemo govoriti i o delu poreska utaja, ali to pod pretpostavkom da je neko svesno i sa namerom hteo da izbegne plaćanje poreza - naveo je Simić za naš list.

Bes u žiriju takmičenja

Neće da izvuku deblji kraj

l U žiriju „Zvezda Granda“ i dalje vlada nezadovoljstvo time što ih je produkcija u saopštenju svela na jadne zvezdice koje volontiraju za promociju. Po tonu kojim je sročeno saopštenje ispada da je članovima žirija isplativo da izgube ceo dan ocenjujući mlade nade, i to potpuno besplatno, jer, eto, deo su najgledanije emisije. Grand o svom žiriju govori kao o početnicima kojima je potreban marketing, a ne da je reč o velikim imenima domaće estrade. Dodatno, žiri je ljut, pošto bi afera sa utajom poreza mogla da se prelomi preko njihovih leđa, jer su znali za ovaj finansijski prekršaj, a nisu ga prijavili nadležnima, već su prećutno zauzeli ulogu saučesnika. Ukoliko bi sarađivali s nadležnima i otkrili razmere ove prevare, verovatno bi im, kako to dosadašnja sudska praksa pokazuje, to bila olakšavajuća okolnost.