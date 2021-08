GRAND U FRCI: Za utaju poreza preti 3 do 10 godina robije! I žiri bi mogao da nastrada ako ne sarađuju

Ukoliko bi došlo do krivičnog postupka i osuđujuće presude za utaju poreza prilikom isplaćivanja honorara članovima žirija u „Grand produkciji“, koja je deo Junajted medije u vlasništvu Dragana Šolaka, a o čemu je Kurir pisao, odgovorno lice u firmi moglo bi da se suoči sa zatvorskom kaznom od tri do čak 10 godina!

Iako zakon definiše da za ovakve marifetluke odgovara zakonski zastupnik, odnosno odgovorno lice firme, teško da upravo vlasnik firme, u ovom slučaju Šolak, nije taj koji je osmislio pomenutu šemu za izbegavanje plaćanja poreza ili ne stoji iza nje. Na sve to, kola bi mogla da se slome i na članovima žirija, jer su znali za ovaj finansijski prekršaj, a nisu ga prijavili nadležnima, već su prećutno zauzeli ulogu saučesnika, objašnjavaju stručnjaci. Ipak, ukoliko bi sarađivali s nadleženima i otkrili razmere ove prevare, verovatno bi im, kako to dosadašnja sudska praksa pokazuje, to bila olakšavajuća okolnost.

Slovo zakona

Kurir je otkrio, a dve osobe su imenom i prezimenom potvrdile (Aca Lukas, pevač i nekadašnji član žirija, i producent Saša Mirković), da rukovodstvo „Granda“ pravi fiktivne ugovore s članovima žirija „Zvezda Granda“ na po 500 ili 1.000 evra, a da im na ruke isplaćuje hiljade evra i na taj način zaobilazi poreski sistem. Na godišnjem nivou (ukupno za 40 emisija) Jelena Karleuša zaradi oko 240.000 evra, Marija Šefirović 180.000 evra, a Ðorđe David 120.000 evra. Pevačice Viki Miljković i Ana Bekuta godišnje uzmu po 100.000 evra, a Dragan Stojković Bosanac 80.000 evra.

Kod kazni za utaju poreza uzima se u obzir i sama suma utaje, a ne samo krivično delo. Ivan Raonić, sudski veštak za finansijsku oblast, u razgovoru za Kurir objašnjava šta zakon predviđa u slučajevima dokazane utaje poreza.

- U ciframa koje ste naveli (ukupno), trebalo bi da se plati 207.000 evra poreza, to je 24,5 miliona dinara. Po zakonu, krivičnom, to je stav 3, ako se izbegne plaćanje preko 15 miliona, kazna je zatvorska od tri do 10 godina, kao i novčana. Sve pod uslovom da dođe do krivičnog postupka i osuđujuće presude - kaže Raonić za Kurir.

Sakrivanje

Na pitanje ukoliko do svega toga i dođe - krivičnog postupka i osuđujuće presude, ko odgovora, Raonić navodi:

- Zakonski zastupnik, odgovorno lice u firmi. Uvek zakonski zastupnik odgovara za poresku obavezu.

Tako, ovakva postavka stvari ide naruku najmoćnijem čoveku Junajted grupe. Iako je on taj koji ima korist od utaje poreza i prevare države, pred nadležnima bi se našlo odgovorno lice firme. Šolak bi ostao potpuno sakriven iza svog zaposlenog. Da mu takvo ponašanje nije strano, uverili smo se pre nekoliko dana, kad ni on ni Aleksandra Subotić, izvršna direktorka kompanije, nisu istupili s konkretnim odgovorom povodom ove afere, već su poturili šturo saopštenje produkcije, ispred koje je isturen Saša Popović.

Međutim, nije zakonski zastupnik jedini koji bi mogao da bude oštećen ukoliko bi nadležni pokrenuli postupak. I članovi žirija bi se mogli naći na udaru zakona jer su znali da učestvuju u finansijskoj prevari.

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da su muzičke zvezde znale šta rade, te da je odgovornost na osobi koja im je dala fiktivne ugovore, ali i njima koji su ih potpisali.

foto: Beta

- Obe strane su odgovorne, i onaj ko je uzeo (novac na ruke) morao je da zna da za tu sumu porez nije plaćen. Kad su potpisali ugovore s „Grandom“, potpisali su na male iznose na koje se plaća porez, i znaju da nema oporezivanja na iznose koje dobijaju mimo toga. I oni su saučesnici - kaže Dobrašinović, a na pitanje ukoliko bi neko od članova žirija nadležnima otkrio celu šemu, da li bi ga drugačije tretirali, navodi:

- Uvek postoji mogućnost da se saradnja s tužilaštvom posmatra kao olakšavajuća okolnost.

Redakcija Kurira