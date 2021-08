POZDRAV, JA SAM TOMA MONA: Ponosan na ovo Toma a još ponosniji na ovo Mona! Ministar objavio Instagram video sa sinom predsednika

VALJEVO - Radove na izgradnji brze saobraćajnice Lajkovac-Valjevo neplanirano su obišli predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i ministar saobraćaja Tomislav Momirović. On je na svom instagram nalogu podelio video na kom se nalazi i predsednikov sin Danilo.

"Pozdrav, ja sam Toma Mona, ponosan na ovo Toma, ali još ponosniji na ovo Mona. Krenuli smo da čestitamo Draganu Vučičeviću odlazak sina u vojsku i zastali da obiđemo radove. Subota je, pada kiša.. ali radi se punom parom. Ponosan sam na sve rezultate koje smo postigli", rekao je na snimku ministar Momirović.

On je dodao da će brza saobraćajnica od Valjeva do Lajkovca u dužini od 18 kilometara biti završena do kraja oktobra sledeće godine.

"Predsednik nas je stopirao da obiđemo radove, ljudi rade perfektno. Živela Srbija", poručio je Momirović.

Kurir.rs/Instagram