DRAGAŠ O ZAKULISNOJ DESTRUKCIJI STRANIH CENTARA MOĆI: U rušenje Vučića se ulaže ogroman novac i trud, smeta im jaka Srbija!

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš ocenio je za Kurir da su pritisci na predsednika Aleksandra Vučića konstanta i da se u pokušaje njegovog rušenja i slabljenja Srbije ulaže ogroman novac i trud.

Povodom javnog priznanja nekadašnjeg opozicionog kandidata na predsedničkim izborima Saše Jankovića, da su strane ambasade i zapadni moćnici nameravali da ga angažuju za rušenje Vučića, Dragaš kaže da takve priče potvrđuju da je predsednik Vučić već dugo izložen jakim pritiscima iz inostranstva i da se često ne biraju načini da se njegova pozicija oslabi.

foto: Marina Lopičić

- A ako je moguće, i da se skroz ukloni sa političke scene. Pošto to nije moguće na demokratskim izborima, jer predsednik Vučić već godinama ima ogromnu podršku građana, onda se traže drugi, zakulisni načini da se to izvede, pa i ovakvi o kojima je govorio Janković. U te pokušaje ulaže se ogroman novac, veliki trud i organizacija i to je konstanta već godinama - upozorava naš sagovornik.

Dragaš objašnjava da je razlog za pripremanje svih ovih zakulisnih radnji veoma jasan.

- Razlog je vrlo jasan, a on leži u činjenici da je Srbija, u periodu Aleksandra Vučića, napravila veliki skok pre svega u ekonomiji, u oblasti bezbednosti, i uopšte u političkom uticaju u regionu, ali i u Evropi. To se mnogima ne sviđa, oni ne žele takvu Srbiju, jer ne mogu da njome manipulišu, ne žele da se Srbija izdvaja i štrči iz okruženja koje je nestabilno, ekonomski i bezbednosno slabo i bez ikakvog političkog uticaja. I Srbija je bila takva do dolaska Vučića i to je odgovaralo mnogim centrima uticaja, jer su nad takvom Srbijom imali punu kontrolu. Na sreću, stvari su se drastično promenile, ali to sa sobom nosi stalni pritisak da se stvari vrate unazad i ti pritisci su isključivo usmereni ka predsedniku Vučiću, kao ubedljivo najuticajnijem političkom faktoru u zemlji i glavnog motora svih promena u Srbiji proteklih godina - naglašava Dragaš i dodaje:

- On će morati da radi pod tim pritiskom i zakulisnom destrukcijom još godinama, zato što nema političku alternativu, a sam ne odustaje od planova da Srbija bude ekonomski i politički snažnija nego što je danas.

