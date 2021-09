VEZE! Ovo su funkcioneri s JAKIM KONTAKTIMA U AMBASADAMA!

Priznanje bivšeg kandidata na predsedničkim izborima Saše Jankovića da su strane ambasade i politički moćnici, uz asistenciju pojedinaca u Srpskoj naprednoj stranci (SNS), pokušavali da sruše predsednika Aleksandra Vučića uzburkalo je javnost. Budući da je Janković to, kako kaže, odbio, odmah se kao glavno političko pitanje nametnulo - ko je sada taj trojanski konj u vladajućoj garnituri.

Ko je s kim blizak

Ova intrigantna priča o stranom prisvajanju uticaja na odlučivanje u Srbiji podgrejala je i stare spekulacije o pojedinim političarima koji godinama neguju neobično intenzivne odnose s nekim ambasadama. A za Srbiju, kao i za svaku državu, uvek je krucijalno kakve veze s domaćim donosiocima odluka uspostavljaju američka i ruska ambasada. Tako je u srpskoj javnosti uvrežen sud da je Zorana Mihajlović, ministarka u svim srpskim vladama u prethodnim godinama, u više nego bliskim odnosima s većinom američkih ambasadora koji su službovali u Beogradu. Svojevrsna potvrda ovoga je i činjenica da su najviši diplomatski predstavnici SAD redovni gosti na njenoj porodičnoj slavi.

Aleksandar Vučić o navodima Saše Jankovića

Neko se nadao da ću brže da umrem. Znam o kojim ambasadorima je reč

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije iznenađen navodima Saše Jankovića.

- S pažnjom sam slušao to što je govorio gospodin Janković i da budem iskren, za mene nema prevelikih novosti, ali sam mu zahvalan što je to javno rekao i siguran sam da nije slagao. Potrebna je višeslojna analiza i ne bih sada ispaljivao reči i glumio junaka i žrtvu. Ukazao bih samo na jednu prirodnu i normalnu stvar, koju sam više puta rekao: važno je da je gospodin Janković rekao da su to ambasadori, a ne niži službenici. To je mnogo važna činjenica. To su direktni predstavnici država, a mislim da znam i koji su - naglasio je Vučić.

On je rekao da zna i kada su se dokopali njegovog zdravstvenog kartona:

- Zašto mislite da bi njihov interes bio da budem na vlasti ako kao vrhovni komandant ne dam da uništavamo „strele“ za 200 dolara, ako smo 2014. bili četvrti po visini plata u regionu, a danas smo prvi, ako smo imali nizak nivo direktnih stranih investicija, a danas imamo 61 odsto ukupnih investicija na zapadnom Balkanu? Što bi bilo u bilo čijem interesu da Srbija napreduje brže od ostalih. Nisam im iz oka ispao. To su pristojni ljudi, žele dobro svojoj zemlji, a manje dobro žele našoj zemlji. Ne mislim da su želeli da me ubiju, samo im je neko dostavljao moj kardiovaskularni karton... A tačno znam posle kog mog odlaska u bolnicu su mogli da dođu do tih papira. Neko se nadao da ću malo brže da umrem. Umiranje je prirodno, pitanje je da li ćete godinu ranije ili kasnije, važno je samo šta ćete iza sebe ostaviti.

On je naglasio da je Jankovićeva izjava važna za istoriju Srbije.

- Dok sam na ovom mestu, vodiću politiku samostalne, slobodne, nezavisne Srbije, i vodeći računa samo o našim interesima. Za takvu politiku uvek morate da platite određenu cenu. Svi zajedno opozicioni lideri nemaju negativnih objava kao i ja - rekao je Vučić.