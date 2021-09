PREDSEDNIK VUČIĆ: Ili ćete da sprovedete Briselski sporazum, ili nema više zamajavanja! SUTRA ĆEMO IZAĆI SA NAŠIM MERAMA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti.

Vučić je iz zgrade Generalnog sekretarijata govorio o krizi na severu KiM.

Naoružani pripadnici specijalne jedinice Rosu, njih oko 350, stigli su jutros na dva prelaza na severu KiM sa oko 20 vozila, od čega više od 10 blindiranih.

Vučić je za sutra u 10 zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a pre toga, na njihov zahtev, imaće sastanak sa predstavnicima Kvinte.

foto: Printscreen/Pink TV

"Danas je jedan od najtežih dana za naš narod na severu KiM".

"Nema potrebe da se dramatizuje, situacije je ozbiljna".

"Mi smo još sinoć znali šta Priština planira. Danas posle šest časova te snage su prešle na sever KiM. Ovo je šesti upad, ali najbrutalniji do sada".

"Mi smo imali dva sporazuma, iz 2011. i 2016. To su 4 dogovora o slobodi kretanja. Suština je da se radi o takozvanim KS tablicama, kojima je produžavana važnost od 2011. do 2016, pa onda do 2021. Osnovna obaveza Prištine je bila formiranje ZSO. Nigde to nije zapisano osim u glavi Kurtija. Problem je kada naiđe vozilo sa tablicama iz centralne Srbije, na primer iz Vranja".

"Ovo je vozilo Hitne pomoći koje je prevozilo bolesnika", pokazao je Vučić sliku, pa dodao:

"Zaustavili su to vozilo i skinuli mu tablice. A to su tablice suverene države! I onda su krenuli da demonstriraju silu".

foto: Printscreen/Pink TV

"Priština je na poslednjem dijalogu rekla da neće da razgovara ni o čemu osim o nestalima, a kada je došlo do tog pitanja, rekli su da neće da razgovaraju dok je na čelu Komisije Veljko Odalović".

"Oni su od nas tražili 22 lokacije, mi smo istražili 22. A oni nisu istražili 9 od 10 koje smo mi tražili. Mi ne možemo da zamenimo kosti ljudi jer oni kažu da neće dok ne smenimo Veljka Odalovića".

Vučić je uoči ovog obraćanja imao sastanak sa Đozepom Boreljom.

"Potpisali smo Briselski sporazum. Njihov sud je poništio 22 od 23 tačke formiranja ZSO. Koga briga za njihov ustav! A i onu jednu tačku nisu ispunili".

"Dogovorili smo da se formira regionalna policija Sever - sa 96 odsto Srba. Ali ZSO predlaže komandira, a ZSO ne postoji! Mi osam godina ne možemo da formiramo direktorat policije zato što ne postoji ZSO".

foto: Printscreen/Pink TV

"Protiv mene se poslednjih deset dana vodi hajka u regionu. Neću više da ćutim. Sve ću narodu da kažem".

"Danas najbrutalnije do sada, 350 naoružanih došlo tobož da budu saobraćajna policija za skidanje tablica".

"Srpske kompanije još nisu licencirane. To su nedvosmislene stvari. I oni znaju da to moraju, ali neće".

"Vi ni ne znate, ovde je pre neki dan bio prištinski ministar, radio svoj posao. A kad Petar Petković treba da ide, e onda ne može, kažu da je davao loše izjave, koje se nisu svidele njegovom visočanstvu Kurtiju".

"Ovo su samo neke stvari koje gaze svakog dana".

"To vam je kao da uđete u piljaru i dogovorite sa prodavcem da ih kupite za 1.000 dinara. Onda on uzme pare, a ne da vam pomorandže. Tako se ponaša Priština".

foto: Printscreen/Pink TV

"Izjava Euleksa je smešna. Kažu da će da intervenišu na poziv kosovske policije. Koga ćete još da pozovete protiv nenaoružanih Srba? Hoćete i NATO?"

"Moja poslednja poruka za naše ljude na KiM: Pozivam ih da ne nasedaju na provokacije Prištine. Kad protestuju, da protestuju mirno".

"Izaći ćemo oštro pred Evropsku zajednicu, ili će da se poštuje Briselski sporazum ili nemojte više da nas zamajavate".

"Sutra ćemo izaći sa našim merama... Ekonomskim. Neću da pričam o njima jer se nadam da neće biti potrebe za tim".

"Ako misle da treba da se dodvoravam nekome uoči izbora, onda ne znaju ni srpski narod niti mene kao predstavnika srpskog naroda".

Upitan da li Srbija ima saznanje ko je za današnju akciju bio mentor Prištini, Vučić je odgovorio:

"Lajčak i Borelj sigurno nisu. Ne znam šta će reći, ali sigurno nisu srećni zbog ovakvog ponašanja Prištine. Možda će javno reći da nisu srećni zbog ponašanja obe strane, ali siguran sam da ne misle tako".

"Svi koji su priznali Kosovo žele ovako nešto, žele da tamo nema Srba, to ne zaboravite ni na sekund. Razlika je samo u tome što su neki pristojni kao Angela Merkel, a neki se ponašaju kao kauboji".

foto: Printscreen/Pink TV

"Srbija mora uvek da bude spremna da razgovara. Smisao dijaloga u ovom trenutku ne vidim. Neko nije objasnio čoveku da ono što potpišete, morate da poštujete".

"3076 dana nas vuku za nos. Ćutimo i trpimo zbog mira. Neka nam kažu da nema Briselskog sporazuma, ali ako nema za njih, onda nema ni za nas. Taj odgovor ćemo morati uskoro da dobijemo".

"Neka rade na silu, videćemo dokle će moći tako".

Upitan za produženje roka za tablice, Vučić je odgovorio:

"Bezbroj puta smo to pitanje pokretali. I sam sam probao u Briselu, pokušao i sa Lajčakom. Ja sam devet godina u tome. O ovom pitanju govorimo godinu dana. Upozoravamo o molimo predstavnike EU".

"Ponosam sam na naše ljudi na KiM. Ponosan sam i na ove goloruke mladiće koji su spremni da se suprotstave zuba naoružanima".

(Kurir.rs)