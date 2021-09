ZAUSTAVILI SU HITNU POMOĆ I SKINULI JOJ TABLICE! Predsednik Vučić izneo nezapamćen primer bahatosti Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o krizi na severu KiM, izneo je užasan primer kada je na graničnom prelazu zaustavljeno vozilo Hitne pomoći.

"Mi smo imali dva sporazuma, iz 2011. i 2016. To su četiri dogovora o slobodi kretanja. Suština je da se radi o takozvanim KS tablicama, kojima je produžavana važnost od 2011. do 2016, pa onda do 2021. Osnovna obaveza Prištine je bila formiranje ZSO. Nigde to nije zapisano osim u glavi Kurtija. Problem je kada naiđe vozilo sa tablicama iz centralne Srbije, na primer iz Vranja", rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Pink TV

Predsednik je potom pokazao sliku kao dokaz šta se zapravo dogodilo.

"Ovo je vozilo Hitne pomoći koje je prevozilo bolesnika", pokazao je Vučić fotografiju, pa dodao:

"Zaustavili su to vozilo i skinuli mu tablice. A to su tablice suverene države! I onda su krenuli da demonstriraju silu".

(Kurir.rs)