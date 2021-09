POSLANICI ĆE DOBIJATI PO DŽEPU: Kazne od 10.000 do čak 50.000 od plate za psovke i bahatost!

Narodni poslanici ubuduće će se, najverovatnije, dobro zamisliti isplati li im se bahato ponašanje, uvrede i psovke na sednicama parlamenta jer će za pogan jezik morati debelo da plate! Izmene Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koje su usvojene pre dva dana, predviđaju i novčane kazne od 10 do čak 50 odsto od plate!

Tako će oni kojima bude izrečena opomena ili javna opomena morati da plate od oko 10.000 pa čak i više od 50.000 dinara, s obzirom na to da je prosečna poslanička plata oko 105.000.

Pravila, pravila

U članu 6 Kodeksa doslovce piše:

- Narodni poslanik kome je izrečena opomena kažnjava se novčanom kaznom u visini 10 odsto osnovne plate narodnih poslanika, a narodni poslanik kome je izrečena javna opomena kažnjava se novčanom kaznom u visini 50 odsto osnovne plate narodnog poslanika.

Marko Parezanović, poslanik SNS, poručuje za Kurir da na njega izmene Kodeksa neće uticati, jer je i do sada u svojim obraćanjima vodio računa o dostojanstvu Skupštine.

- To, nažalost, u prethodnom mandatu prečesto nije bio slučaj s mnogim poslanicima, pa smo bili čak i na granici fizičkih obračuna. Iz tih razloga smatram da su kaznene odredbe korisne, iako mislim da neće sprečiti one koji uglavnom svesno krše sve moguće kodekse - kazao je Parezanović.

Jačanje ugleda

Šef poslaničke grupe SPS Ðorđe Milićević za Kurir poručuje da je suštinska obaveza narodnih poslanika da se ponašaju na način koji će jačati integritet i ugled Narodne skupštine.

- Zato je važno što smo doneli Kodeks ponašanja narodnih poslanika. Krenuli smo najpre od pravila sopstvenog ponašanja jer mi, kao nosioci zakonodavne vlasti, moramo biti primer svima ostalima, svim ostalim nosiocima javnih funkcija na svim nivoima. Etičnost u obavljanju javnih funkcija značajna je koliko i odgovornost. Deo izmena je procesne i pravno-tehničke prirode, dok se drugi deo odnosi na uvođenje sankcija za nepoštovanje Kodeksa, čime se ovaj pravni akt zaokružuje u primenjivu pravnu celinu - naveo je Milićević.

foto: Youtube

Potpredsednik Skupštine Muamer Zukorlić kaže da nije za novčane kazne.

- Ne smatram da one utiču na to da li će neko biti pristojan ili nepristojan. Neću se suprotstaviti, ali ja više preferiram uljudnost i kulturu komunikacije. Malo je nezgrapno kada pripadnike tog političko-elitnog tela kakvo je Skupština treba da upristojite novčanom kaznom. To je paradoks, ali on je nastao na nekim prethodnim događajima - kazao je Zukorlić za Kurir.

Jovan Mladenović