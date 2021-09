ANA BRNABIĆ PORUČILA IZ NJUJORKA: Očigledno da je Beograd spreman na dijalog, a Priština nije

Premijerka Ana Brnabić rekla je iz Njujorka, u uključenju za RTS, da je u razgovorima čula da je više nego očigledno da je Srbija spremna na dijalog i da je očigledno da Priština nije. Pitali su me šta može da se uradi – ja sam rekla dijalog, navela je premijerka.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić završava posetu SAD, gde je učestvovala u debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U svom govoru kasno sinoć navela je da Srbiju najviše zabrinjava održavanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji.

Apelovala je na međunarodnu zajednicu da insistira da Priština počne da primenjuje dogovoreno u Briselu, posebno da formira Zajednicu srpskih opština. Tokom četvorodnevne posete, imala je i niz bilateralnih susreta na margini, poput svih lidera koji su se posle godinu dana pauze zbog korone – ponovo sastali u Njujorku.

foto: Vlada Srbije

Ne pamti se kada se treće nedelje septembra u Njujorku govorilo o problemu koji pogađa baš sve članice GS UN. Kovid i kako posle njega zato jeste primarna, ali ne jedina tema svih koji su se po sopstvenom izboru obraćali ili uživo sa govornice ili virtuelno.

"Ne želimo, ponavljam, ne želimo novi hladni rat ili svet podeljen na blokove", poručio je američki predsednik Džozef Bajden.

Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping rekao je da su poslednja dešavanja u svetu pokazala još jednom da spoljna vojna intervencija i tzv. demokratska transformacija ne bi donela ništa drugo nego štetu.

Princip svojih 95 prethodnika da se izjasne o trenutno aktuelnim pitanjima primenila je i predsednica Vlade Srbije, pa je značajan deo svog 15-minutnog govora posvetila i situaciji na KiM.

"O kovidu sam imala dosta toga da kažem zato što Srbija jeste pokazala svoju najjaču stranu. Bilo mi je važno da naglasim da je Srbija donirala više od milion doza, ali ono što mi je bilo važno kada pričamo o KiM jeste da pričamo nešto o ljudskim pričama jer nisu to brojevi i nisu samo floskule da se tamo teško živi i da KiM ostaje teritorija sa najmanje povratnika od svih postkonfliktnih teritorija na celom svetu", rekla je premijerka Brnabić.

O situaciji na KiM Brnabićeva je govorili na svim sastancima. A na pitanje da li je bilo povretne reakcije, kaže da je bilo.

"I uglavnom je bila bolja nego što sam očekivala, ali da ne dajem lažne nade, i ja sam dovoljno dugo u politici da znam da može jedno da se čuje na sastanku a da u praksi bude drugo, ali sam čula da je više nego očigledno da je Srbija spremna na dijalog i da je očigledno da Priština nije. Čula sam takođe i to mi je važno jer me je iznenadilo koliko misle da nikada situacija nije bila ozbiljnija i na ivici sukoba. Pitali su me šta može da se uradi – ja sam rekla – dijalog", navela je premijerka.

Nekoliko sati ranije, o KiM govorio je samo u drugom kontekstu, ponovo i Edi Rama.

"Čuli ste me više nego jednom ovde da pozivam na priznanje kosovske nezavisnosti. To je poziv na priznanje nove realnosti u Evropi", rekao je Rama.

Premijerka Brnabić ističe da je najbolji odgovor dao Guteres, koji je izgovorio prvu rečenicu: "Kosovo za nas nije država."

Kovid, osim što je odredio dnevni red, uticao je i na izveštavanje sa GS UN. Blizu zgrade UN i u nju mogli su samo zvanični snimatelji i fotografi. Preporuka je da budu vakcinisani ili testirani negativno, a ako to nisu, obezbeđeni su punktovi i za vakcinaciju i za pi-si-ar testiranje.

(Kurir.rs/RTS)