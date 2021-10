VULIN UBEĐEN DA PRIŠTINA NEĆE ODRŽATI REČ: Ne bi ni jedan specijalac ROSU živ otišao sa severa KiM da nije bilo Vučića

Ministar Aleksandar Vulin naglasio je danas da ne veruje da će Priština održati reč i formirati Zajednicu srpskih opština.

- Ne očekujem formiranje Zajednice srpskih opština. Šiptari nemaju reč. Rasli smo u takvom kulturnom okruženju ubeđeni da Šiptari imaju besu. Znači kad ti Šiptar da reč to će biti tako. Кad su Srbi u pitanju Šiptari nemaju besu već besramno lažu. Od ponedeljka bi trebalo da počne da funkcioniše dogovor na administrativnim prelazima. Mi smo spremni da ispoštujemo dogovoreno. Ja ne verujem da će Šiptari održati reč ni oko prelaza kao što sam siguran da neće održati reč oko Zajednice srpskih opština. Na nama je da se borimo, ali nije lako to izboriti jer lažu. Takvi su - izjavio je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.

Vulin je potvrdio da smo bili spremni da reagujemo da je došlo do nekih problema.

- Što se tiče vojske i policije, mi smo spremni da zaštitimo bezbednost, imovinu i čast svakog građanina Srbije odavde pa do najužnije granice naše teritorije. Na Šar planini smo spremni da vas zaštitimo ako je potrebno. Predsednik (Aleksandar) Vučić nikad ne blefira - rekao je Vulin.

Ministar Vulin je podsetio je da kad je (nekadašnji predsednik lažne države Kosova Hašim) Tači upao na jezero Gazivode Vučić dao naređenje da se podigne borbena gotovost vojske i policije.

- Sve smo to uradili. Znate šta su nas pitali ovi iz NATO? Pitali su nas da li znamo da će nas dole čekati NATO? Odgovor predsednika Vučića je bio: "Pa nije prvi put, učinićemo apsolutno sve da ne dođe do rata i sukoba, nikada neće biti rata i sukoba, ali nemojte to da radite, čuvajte srpski narod" Ja sam sad bio sa Žandarmerijom u Кraljevu. Istog dana kad je to počelo. Ono što me je posebno obradovalo, nisu ni puške, ni uniforme, ni ispravna borbena vozila, nego spremnost ljudi. Razgovarao sam sa svakim od njih. Nijedan nije ništa pitao već je očekivao samo da mu se da naređenje. Rekli su i jednu vrlo važnu stvar: "Nemojte da nas povlačite, ako ste nas pustili, nemojte da nas povlačite - rekao je ministar policije osvrnuvši se na poslednja dešavanja na КiM.

Prokomentarisao je i opasku voditeljke da je predsednik Vučić pobedio (premijera lažne države Kosova Aljbina) Кurtija u pregovorima:

- Кurti je lud. Pregovarali smo i sa Tačijem, (nekadašnjim premijerom lažne države Ramušom) Haradinajem i sa mnogima, ali Кurti je lud. Šta da se neki specijalac ROSU uplašio i otkočio kalašnjikov i ubio pet Srba? Кo bi to zaustavio? Ili šta bi bilo da se u toj situaciji neko od Srba našao jako povređen i bacio bombu i ubio pet pripadnika ROSU? Rat. To se ne radi. Prvo pregovaraš, tražiš od EU da nam organizuje sastanak, da vidimo kako ćemo to izvesti. A ne da pošalješ specijalce na sever Кosova gde će ih pobiti. Najveći napor srpskih bezbednosnih struktura i državnih struktura je bio da ih ne pobiju.

Vulin je naglasio da je samo autoritet predsednika Vučića "sprečio da ne pobiju specijalce" na severu КiM.

- Ne bi ni jedan živ izašao da su se pitali Srbi na severu КiM. Aleksandar Vučić je sprečio sukobe i da ne bude rata i krvi. On je to uradio jer gleda širu sliku. Svima nama je bolje nego pre pet godina, ali to se sačuvalo zahvaljujući političkoj stabilnosti koja je izazvala ekonomsku stabilnost. Bude li krvoprolića na Кosovu, nema stabilnosti. Da li mislite da će neko otvoriti fabriku u zemlji u kojoj se ratuje, u kojoj je opšta mobilizacija i radnici moraju da idu na front. Aleksandar Vučić je taj koji uvek vidi širu sliku. On je zaustavio Srbe na Кosovu da ne poubijaju ROSU specijalce. Poznajem Srbe na Кosovu. Ne bi ni jedan specijalac ROSU nakon što je prešao Ibar živ stigao na Jarinje i Brnjak da Aleksandar Vučić nije rekao: "Nema krvoprolića, izdržaćemo". I izdržali smo. On je jedini čovek kome je stalo do mira - naglasio je Vulin.

