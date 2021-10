PREDSEDNIK VUČIĆ O ENERGETSKOJ KRIZI: Jedem se zato što trošimo rezerve! ŽIV NISAM DO 25. NOVEMBRA, DO SASTANKA SA PUTINOM

Aleksandar Vučić je, govoreći o energetskoj krizi, rekao da od cena energenata zavisi i cena hrane, cena svih proizvoda, životni standard i bukvalno opstanak cele zemlje.

- Do kraja 2021. godine imamo 6 i po miliona kubnih metara gasa. Mi svakoga dana u ovih mesec i po dana imamo kupljenih po 6 i po miliona kubnih metara gasa. Mi za ovih 6 i po miliona plaćamo cenu od 270 dolara na hiljadu kubnih metara gasa. To je trenutno najbolja cena u Evropi i traje nam do kraja godine. Ali, nama će do Svetog Nikole biti potrošnja 11 miliona kubnih metara gasa. Moraćemo da platimo cenu na berzi od 1.200 dolara - objasnio je Vučić.

Predsednik kaže da u skladištu u Banatskom Dvoru imamo 268 miliona kubnih metara gasa. Srbija ima sačuvan gas za crne dane, do kraja godine i zbog toga je veoma važan sastanak sa Putinom. Trenutna ponuda nije dobra i zato će doći do sastanka.

foto: Printscreen/Prva TV

- Moliću ga da cena bude 510 dolara, ali mi ni to ne možemo da platimo. Moliću i produžetak naftne formule 100 odsto, a onda za molim za bolje uslove - rekao je Vučić.

"Živ nisam do 25. novembra do sastanka sa Putinom", rekao je Vučić..

Govoreći o ceni struje, Vučić kaže da dobro prolaze oni koji imaju ugalj i nuklearke.

- Samo su u Ukrajini koja ima 15 nuklearki i Gruziji sa dve nuklearke niže cene nego u Srbiji - objasnio je Vučić.

foto: Printscreen/Prva TV

Predsednik kaže da je problem što je u obnovi "TENT A", te Srbija u određenoj meri i uvozi struju. . Nas struja košta 50 evra megavat, a mi narodu naplaćujemo jeftinije - objasnio je on i dodao da se "jede živ" što ćemo da trošimo svoje rezerve.

On kaže da su naše neto devizne rezerve 14,25 milijardi evra, što znači da su u odnosu na 2012. uvećane 115 odsto, a zlatne rezerve su nam utrostručene. Predsednik je rekao da misli da imamo nerealnu cenu struje, ali da će se boriti da u zimskom periodu ne bude povećanja cena gasa i struje.

Kurir.rs