PREDSEDNIK VUČIĆ NA OBELEŽAVANJU DANA BIA: Stub bezbednosti i odbrane države, uvek ćete biti na udaru

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje obeležavanju Dana Bezbednosno-informativne Agencije. Ujedno obeležava se i 19 godina od osnivanja BIA.

1 / 11 Foto: screenshot Pink tv

- BIA je stub bezbednosti, odbrane države od terorizma ali i od inostranih službi, služba koja garantuje sigurnost, samostalnost, nezavisnost odbrane protiv terorizma, inostranih službi, jer bez njenog uspešnog rada ničega ne bi bilo. BIA je u smislu opremljenosti i svoje snage veoma napredovala prethodnih godina, sve je obnovljeno što je bilo srušeno. Sve zgrade su međusobno povezane. Videli ste najsavremenije hemijske laboratorije za proučavanje eksploziva i različitih vrsta droge - rekao je predsednik i dodao da najmodernijom opremom može da odgovori na izazove društva.

foto: screenshot Pink tv

- Ovde rade divni ljudi koji su svoj život posvetili očuvanju državne bezbednosti, borbi protiv terorizma, višim i nacionalnim i državnim interesima i uvek su na dužnosti. Znam da ljudi u BIA tačno znaju šta od njih zavisi, normalna i stabilna zemlja. To je jedina služba u zemlji koja ne trči da se poohvali svojim aktivnostima - kazao je Vučić i zahvalio se svima onima koji su rizikovali u prethodnom periodu.

foto: screenshot Pink tv

- Ono što postaje sve važniji deo vašeg posla je ekonomska bezbednost i budućnost, hvala na dodatnom angažmanu, to je jedan od razloga što imamo sve uspešniju i snažniju ekonomiju - istakao je predsednik Srbije.

Vučić ističe da je mnogo posla pred pripadnicima BIA.

- Uvek ćete biti na udaru, onoliko koliko je na udaru samosvesna, jaka i nezavisna država. Očekuje vas još mnogo posla, ali sam uveren da ćete ga uraditi na najbolji mogući način. Zato smo tu da pomognemo, da imate najmodernije uslove i da nađete još mladih ljudi koji su spremni za ovaj posao. Čestitam na svim rezulatima, hvala na rezultatima i posvećenosti, sve najbolje vam želim - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je potom odgovarao na pitanja novinara.

O premeštanju inspektora Slobodana Milenkovića u Odeljenje za ratne zločine

- Ne znam da li se premešta, niti je to moj posao. Upoznao sam ga kada su ga Hrkalovićeva i Nebojša Stefanović predložili za neku nagradu, ja sam mu je uručio. Nemam pojma šta i koliko radi. Jasno mi je da bi neki želeli da kadriraju po MUP i BIA, toga ne sme da bude. Ne znam da li se to događa, nije moj posao, a nije ni posao N1. To je posao policije i BIA ako je njihov kadar. Što se tiče samog predmeta Jovanjica, ako postoji bilo čija krivica, ti ljudi će odgovarati, sudija će na osnovu zakonskih normi doneti presudu. Postoji drugi deo Jovanjice, to su nesnosne laži koje slušam dve godine. Kada me je pozvao Stefanović, kad da me obavesti o tome, rekao sam hapsite, ali za priču o mojoj porodici, neću dozvoliti da pričaju laži. Presudom je dokazano da ste govorili laži. Nikada nisam video nikoga od tih ljudi. Neće odlučivati ni partija na vlasti, ni opozicione partije, ni mediji o MUP i BIA.

foto: screenshot Pink tv

O situaciji na KiM

– Želimo najbolje odnose sa Velikom Britanijom. Da ostavimo po strani što ne možete da upadate naoružani na KiM, s naše strane ne bi bilo u redu čak ni pravosnažne kazne da im izriču. Gledate kako da izbegnete eskalaciju. Nemojte to da radite i da podržavite. Očekujete da kažemo baš je divno što ste upucali Sofronijevića? Ja neću to da kažem. Šta bi bilo da je poginuo? Malo se bar uzdržite.

S predsednikom je i direktor BIA Bratislav Gašić, s kojim je položio venac nastradalim pripadnicima BIA. Predsednik je tokom posete obišao laboratorije BIA i Operativni centar Beogradskog centra BIA.

Podsetimo, Vučić je danas prvo posettio rekonstruisanu zgradu Zemunske gimnazije, a otići će i na obeležavanje Dana oslobođenja Jagodine.

Radnu nedelju će, kako je najavio na Instagramu, završiti večerom s potencijalnim investitorom.

