Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić osudio je poslednji u nizu napada na sina predsednika Srbije

"Iako ponekad pomislim da ništa više ne može da me iznenadi, ponovo sam iznenađen bezobrazlukom i nemoralom Đilasovih uposlenika. Pa da li ste normalni da izmišljenim glupostima i konstrukcijama napadate bilo koje dete, pa i dete predsednika Srbije??? Radite to godinama i ništa ne dokazujete osim da ste najniži deo ljudskog društva. Pobogu, ne nasrćite na decu ako već brutalno nasrćete na one koji od jutra do mraka rade za svoju državu i za svoj narod. Zar nije dovoljno što trujete po svemu što za ovu našu Srbiju uradi Aleksandar Vučić, a uradio je više nego iko. Shvatam da rezultate ne možete da osporite, pa se po navici svojski trudite da diskreditujete ličnost koja te rezultate donosi. Sve razumem, ali nemojte po deci! Nije normalno. Nije hrišćanski. Nije ljudski. Zgrožen sam!" rekao je Nikola Dašić.

Kurir