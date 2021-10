PODMETAČINA: Predsednika lažno optužili da je u Petrinji 1991. godine pretio Hrvatima i mučio ih

U Petrinji nisam bio nikad. Ni u Vukovaru, ni u Kninu, sve do ‘95, kada sam kao funkcioner SRS išao u kampanju u Hrvatskoj, rekao je šef države odgovarajući na najnovije napade iz susedne zemlje

Od izbijanja sukoba u bivšoj Jugoslaviji, pa do kraja 1994. godine, nijednom nisam bio na teritoriji „avnojevske Hrvatske“, rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić, reagujući na najnoviji napad iz Hrvatske, konkretno na lažne optužbe navodnih svedoka objavljene u hrvatskim medijima, da je 1991. u Petrinji „pretio“ lokalnim Hrvatima i „mučio“ ih.

Vučić je kazao da nikad nije bio u tom gradu.

I Voju da optuže

- Roditelji su me vodili kada sam bio mali u Hrvatsku. Bio sam u Umagu. Gledao sam utakmicu, igrali su Holanđani. Išao sam u Promajnu, u Bratuš kod Promajne. Bio sam u Dubrovniku, gledao Jugoplastiku... U avnojevskoj Hrvatskoj nisam bio nikad. U Petrinji nikad. Ni u Vukovaru, ni u Kninu, sve do ‘95, kada sam, kao funkcioner SRS, išao u kampanju u Hrvatskoj. Nijednom od 1991. do tog trenutka nisam bio u Hrvatskoj. Ja sam se tek u drugoj polovini 1993. priključio radikalima - rekao je Vučić. Naglasio je da je u tom periodu učio i da ga je interesovao fakultet.

- Sve je to nevažno, naučio sam na njihove budalaštine. Njima posebno ne odgovaram, njima odgovara neki zlikovac, a ne neko kom su ubili dedu - kazao je predsednik Srbije i dodao da će detaljnije o napadima iz Hrvatske govoriti danas na TV B92:

- Samo nemoj da nam pričaju o vladavini prava i o vladavini morala. Nadam se da će ova četvorica Srba moći da dokažu o kakvim lažovima je reč. Tamo se nekim ljudima sudi, ovo su im svedoci. Imam ja na šta da se pozovem. Bio jedan dečak iz Veternika, zvao se Voja. Njega je deda vodio u Umag. I on je tamo ubio jednog raka i sahranio ga tamo i napisao: „Ovde leži rak kojeg je ubio Voja iz Veternika“. Ja mislim da i Voju treba da pozovu da odgovara za ratne zločine.

Predsednik je upitao i što je „Vukovarska garava“, hrvatska jedinica, spalila sve kuće Vučića.

- Ja sam više puta legitimisan od strane policije, i ne stidim se toga, pravo da vam kažem, jer sam bio klinac.

Inteligentnije da slažu

Miloš Vučević, član Predsedništva SNS i gradonačelnik Novog Sada, rekao je za Kurir da je ovo „još jedna u nizu idiotskih izmišljotina.“

- Njome se samo potvrđuje potpuna opsednutost i isfrustriranost zbog uspeha koje niže naš predsednik Vučić. Valjda pokušavaju da obore nacionalni rekord u plasiranju laži i „punjenju“ medija o Vučiću i Srbiji, a setite se da su samo u jednom danu imali čak 122 vesti o Aleksandru Vučiću - podsetio je Vučević i dodao:

- Dakle, sve što imam da dodam jeste da je reč o potpunoj nebulozi da je Vučić ikoga tukao u Hrvatskoj 1991. Mogli su bar malo inteligentnije da slažu. Aleksandar Vučić je u to vreme bio student, i to jedan od najboljih. Nije se bavio politikom. Na sreću svih nas, kasnije je krenuo tim putem i mi svi zajedno s njim, i cela Srbija, koja danas ima čime da se pohvali i koju svi hvale zbog uspeha na ekonomskom i diplomatskom planu, za razliku od onih koji non-stop plasiraju besmislene laži uz pomoć domaćih tajkuna i njihovih medija. Njih niko ne da ne hvali, već i ne spominje.

I šef Skupštine Ivica Dačić, koji Vučića zna još iz devedesetih godina, kaže da je reč o „apsolutnoj budalaštini“.

- A kako drugačije to nazvati? Ali od Hrvata, koji su pokazali ogromnu isfrustriranost zbog Vučića i Srbije, a koju više i ne skrivaju, ništa me ne iznenađuje - kazao je Dačić za Kurir. Dodaje da, s još većim uspehom Srbije, od suseda možemo očekivati i sve sramnije napade na našu zemlju i predsednika Vučića.

