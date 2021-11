STRANCI GURAJU PRIŠTINU U SUKOB SA SRBIJOM: Prokrčen put za stvaranje vojske Kosova!

SAD, Velika Britanija, Nemačka i Turska najviše pomažu naoružavanje Albanaca, i to putem donacija i prodajom oružja, objašnjava Milovan Drecun

Odluka Prištine da u budžetu za narednu godinu izdvoji čak 100 miliona evra za nabavku vojnog oruđa i teškog naoružavanja predstavlja siguran pokazatelj da projekat stvaranja kosovske vojske ulazi u završnu fazu, ali i da pokrovitelji lažne države zdušno pomažu izgradnju novih oružanih snaga na Balkanu.

Stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost Nikola Antić izjavio je za Kurir TV da Zapad, pre svega SAD, Velika Britanija i Nemačka, ali i Turska, planski naoružava Prištinu modernim naoružanjem i da je gura u vojni sukob sa Srbijom. Kako je naglasio, kosovske vlasti su i tokom ove godine ozbiljno napunile magacine vojnom opremom.

Ko je agresivan?

foto: Kurir televizija

- Kupili su 3.000 komada protivoklopnih ručnih bacača iz BiH. Šta će to jednoj teritoriji koja je pod patronatom UN? Protiv kojih oklopnih vozila će da se bore? Nabavili su i 150 avionskih topova. Čemu to? Koja policija na KiM treba da koristi protivavionski top? Hoće li da hapse nekog švercera sa protivaavionskim topovima. Albanci tvrde da se naoružavaju jer se Srbija naoružava i da je agresivna prema njima. Srbija nije agresivna ni prema kome. Naše oružane snage treba da odvrate svakog agresora. A kako Kfor štiti građane, videli smo kad su pripadnici ROSU pucali u Srbe - rekao je Antić i dodao da je Priština ušla i u nabavku čak 12.000 minobacačkih mina.

Opasnost

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže za Kurir da neprekidno naoružavanje Prištine nesumnjivo predstavlja opasnost po Srbe koji tamo žive, jer se kosovske oružane snage koncentrišu upravo na severu pokrajine.

foto: Kurir televizija

- Iskustvo nas uči da je strah od ugrožavanja bezbednosti Srba realan, a pogotovo u trenutku kada se transformacija KBS u klasičnu vojsku približava kraju. Plan Prištine je da do 2027. opremi vojsku, a da ona do 2029. bude potpuno operativna. Logistički i savetodavno taj proces najviše pomažu SAD, Velika Britanija, Nemačka i Turska, ali i druge zemlje. To se radi kroz obuke i naoružavanje, što donacijama, što prodajom oružja. Budžeti za vojsku će se samo povećavati, jer oni sad razvijaju vazduhoplovnu i protivoklopnu komponentu - objašnjava Drecun.

Kurir.rs.