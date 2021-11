ĐINĐIĆEV TELOHRANITELJ OPTUŽIO ČEDU: Dobio si novac od Šiptara da zataškaš istragu za otmicu Miškovića VIĐAO SI GA SVAKI DAN

Milan Veruović, telohranitelj premijera Zorana Đinđića, tvrdi da je nekadašnji šef odborničke grupe DOS-a Čedomir Jovanović dobio novac kako bi istragu protiv vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma za otmicu biznismena Miroslava Miškovića usmerio na drugu stranu!

Jovanović je prema rečima Veruovića gotovo svakodnevno obilazio vođe zemunskog klana u Centralnom zatvoru.

- Dušan Spasojević Šiptar i Mile Luković Kum su 12. juna 2001. godine uhapšeni u Parizu i sprovedeni u Beograd zbog otmice Miroslava Miškovića. Tada ih je Jovanović svakodnevno posećivao u Centralnom zatvoru. Taj predmet je mesec dana nakon atentata bio predmet obrade - rekao je Veruović u Jutarnjem programu Kurir televizije i dodao da se sa Jovanovićem poznaje od malih nogu.

foto: Kurir televizija

Veruović je oštro reagovao na navode nekadašnjeg poslanika i funkcionera LDP-a Zorana Ostojića koji je rekao da je Čedomir Jovanović "imao nalog" da održava kontakt sa zemunskim klanom.

- Pitam uvaženog gospodina na osnovu kojih dokaza i činjenica iznosi takve tvrdnje 20 godina? Da je Zoran Đinđić znao za to ne bi Čedomir Jovanović ne bi tu bio ni minut. Zoran Đinđić je naložio da se napravi "bela knjiga" i da se država pripremi za borbu protiv kriminala. Tada je i formirana UBPOK. Cela ta procedura se odugovlačila iz nekog razloga. Jovanović je bio šef odborničke grupe DOS i trebalo je da zakon sprovede kroz Skupštinu. To se nije dogodilo za vreme života Zorana Đinđića. Službena radnja je to dokazala, ali nije dobila epilog - rekao je Veruović.

Ostojić tvrdi da je Đinđić znao da su Milorad Ulemek Legija i vođe zemunskog klana na vezi.

- Jovanović je išao u zatvor da razgovara sa kriminalcima da vidi šta su uradili sa Breninim sinom ili koga su već bili oteli. Znali su da imaju podršku Legije i JSO. Desetak dana pre atentata su svi nestali sa mera. Ugasili su telefone. Svi oko Zorana Đinđića su znali da nešto spremaju - rekao je Ostojić.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji poslanik tvrdi i da je detalje otkrio budući svedok saradnik Ljubiša Buha Čume koji se prethodno nekoliko godina skrivao jer se nalazio na meti zemunskog klana.

- Čume se desetak dana pre atentata nalazio u NATO bazi u Slovačkoj gde ga je (specijalni tužilac Jovan) Prijić posetio. Čume se slomio i rekao sve što je trebalo da kaže. Prijić je došao 10. marta u Beograd i rekao Zoranu Đinđiću: "Šefe, sad ih imamo" - rekao je Ostojić.

Veruović je odbacio takve trvdnje i naveo da je Jovanović dobio novac da zataškava istrage protiv zemunskog klana.

- Imam ispred sebe transkript sa saslušanja Čedomira Jovanovića. Odlazio je u posete i pravdao se time da je Dušan Spasojević trebalo da mu kaže ko je oteo Miroslava Miškovića. Direktno je prikrivao izvršioca jer je predmet usmerio na drugu stranu i dobio novac kao nagradu za oslobađanje Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića. Vodio se postupak i protiv Makine grupe za ubistvo generala Boška Buhe. Dušan Spasojević je držao u Šilerovoj (Slobodana) Resimića i primoravao ga da za delo koje su počinili optuži Makinu grupu - trvdi Veruović.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković, podsetimo, ekskluzivno za Kurir rasvetlio je okolnosti koje su dovele do atentata na premijera Zorana Đinđića i otkrio malo poznate detalje istrage koja je usledila nakon 12. marta 2003. godine. Novaković je između ostalog naglasio da Đinđić ne bi bio ubijen da je zadržao obezbeđenje Slobodana Miloševića i odbacio tvrdnje o trećem metku i da je ubistvo vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića u Meljaku lažirano. foto: Stefan Jokić

