KURTI OPET PRAVI FARSU: Priština još jednom minira razgovore u Briselu

Odbijanje Prištine da učestvuje u direktnom razgovoru s Beogradom u okviru dijaloga koji se pre dva dana vodio u Briselu pod izgovorom da ne želi da razgovara o Zajednici srpskih opština pokazuje da albanska strana nije spremna za kompromis niti bilo kakav dogovor i da zapravo sve vreme Aljbin Kurti igra svoju igru i od pregovora pravi farsu!

Iako je za ovu rundu pregovora ZSO bio na dnevnom redu, a to je najavio i Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, prištinska delegacija je odbila da razgovara.

Otvorene karte

Prema rečima Milovana Drecuna, predsednika skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, EU bi, posle ovakvog debakla u Briselu, konačno morala da izađe sa otvorenim kartama.

- Ako nije u stanju da natera Prištinu da poštuje ono što je dogovoreno i da do kraja izvede ovaj proces normalizacije odnosa, onda bi bilo korektno da kažu da to ne mogu da urade. Dajte da EU vrati mandat za pokroviteljstvo nad tim razgovorima UN - rekao je Drecun, dodajući da Priština bira teme, pa o ovome hoće da priča, a o onome neće.

- Kurti kaže da oni žele da razgovaraju o pitanju nestalih i raseljenih, ali ne može se o tome razgovarati kada prištinska strana ne želi da realizuje deo briselskog sporazuma koji se odnosi na slobodu kretanja, energetiku, zaštitu imovine, pravosuđe. Priština sve to gura u stranu, otežava Srbima bilo kakav povratak, a onda kao hoće da razgovaraju o pitanju raseljenih. U stvari samo igraju igru - ističe Drecun, podvlačeći da Priština želi da iz osnove menja ono što je dogovoreno u Briselu i da zbog toga pravi političke manevre samo da bi izbegla bilo kakav ozbiljniji razgovor.

Petar Petković

ZSO je srce dijaloga

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, koji je u Briselu trebalo da pregovara sa Albancima, rekao je nakon njihovog odbijanja da sednu za sto da je jasno da Priština ne želi ZSO.

- ZSO je za nas pitanje svih pitanja i srce briselskog dijaloga. Ako hoćemo da razgovaramo o normalizaciji odnosa, to možemo isključivo ukoliko dođe do formiranja ZSO, ali i implementacije svih prethodno postignutih sporazuma, onako kako je bila poruka ministara spoljnih poslova članica EU - istakao je Peković, dodajući da će albanska strana sada govoriti kako formiranje ZSO nije bilo na dnevnom redu, što je netačno. On je na pitanje kako će se dijalog dalje odvijati odgovorio da je odluka o tome na posrednicima u dijalogu.