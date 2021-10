KURTI PONOVO ŠALJE ROSU NA SEVER KiM: Planira da prolije SRPSKU KRV u naredne 4 nedelje da bi zadržao vlast u Prištini

Situacija na KiM postaće sve napetija kako se bude približavao drugi krug lokalnih izbora jer je to jedini način da aktuelni premijer lažne države Kosova Aljbin Kurti zadrži vlast u pojedinim opštinama!

- Kurtijev bekap plan drugi krug gde se nada da će u 12 opština doći do vlasti. Tokom naredne četiri nedelje možemo očekivati nove provokacije. Uvek diže lestvicu. Nikad se ne zna sa njim. Stalno priča o reciprocitetu i na tome je izgradio karijeru. Juče je rekao da ne namerava da se sastane sa Vučićem i da mu dijalog nije prioritet - rekao je novinar portala Kosovo online Veljko Nestorović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Nestorović je naglasio da su mogući i vanredni parlamentarni izbori na KiM.

- Mnogo zavisi od drugog kruga, ali se priča da će sledeće godine biti vanredni parlamentarni izbori ako Kurti izgubi i Prištinu. Ako se Kadri Veselji privremeno iz Haga vrati na KiM pred izbore to će biti vetar za DPK - rekao je novinar i dodao da će Kurtija koštati i neki antiamerički potezi.

Nestorović je uveren da će Kurti pokušati da izazove novi sukob sa Srbima.

- Plaše me njegovi sledeći potezi. Uveren sam da će ponovo poslati ROSU na sever KiM. Postoji opasnost da isprovocira veliki sukob Srba sa policijom. Važno je kako će Kfor da reaguje - dodao je Nestorović.

Rezultat predstavnika Srpske liste je prema njegovim rečima potvrdio da ima apsolutnu podršku Srba na KiM.

- Osvojili su vlast u devet opština, a predstavnik Srpske liste je u drugom krugu u Klokotu. Kurtijeva agenda je bila da razbije Srpsku listu - rekao je Nestorović.

Srbi će pružiti još žešći otpor ROSU

Analitičar Mišel Zubenica smatra da su strahovi od novog sukoba na severu KiM opravdani

- Sama Priština je najavila da će nastaviti sa policijskim akcijama

- Plašim se da akcija može biti još brutalnija. Neće poštovati nikakav sporazum i gledaće da ugroze naš narod na KiM - rekao je Zubenica.

Srbi su prema njegovim rečima pokazali da neće dozvoliti jedinicama ROSU da tek tako dolaze na sever KiM.

- Mislim da će se organizovati da pruže još veći otpor. Srbija će takođe reagovati i Priština mora da bude svesna da će naići na adekvatan odgovor - smatra Zubenica.

ZSO prema njegovim rečima mora da bude formirana.

- To će biti glavna tema dijaloga. Srbija je ispunila sve što je do nje iz Briselskog sporazuma dok se Priština ponaša kao da to ne postoji. Potpuno je nelogično pregovarati o nekom drugom sporzaumu ako se Briselski ne poštuje - rekao je Zubenica.