VUČIĆ O SUSRETU SA PUTINOM: Rekao je, Aleksandre, rešenje će biti dobro!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u poseti je Rusiji, gde se danas sastao sa predsednikom te zemlje Vladimirom Putinom.

- Razgovarali smo o mnogo tema i hoću da se zahvalim predsedniku Putinu. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, a on je dobro razumeo koliki je značaj cene, količine gasa i takozvane gipkosti. Danas ili do kraja februara nam treba oko 13 miliona kubnih metara gasa, a to su sve teška pitanja - istakao je Vučić.

Neverovatna cena gasa

- Postigli smo nešto što smo pokušali, a Putin je pokazao prijateljstvo prema Srbiji. U narednih šest meseci imaćemo cenu gasa od 270 dolara za 1.000 kubika gasa, kao i povećanje količine gasa i fleksibilnost za koju sam posebno molio - rekao je Vučić.

Bajatović je, kaže Vučić, skakao od sreće, a Putin je pred predsednikom Srbije zvao sve redom kako bi se rezultati postigli što pre.

foto: TV Pink Printscreen

- Putin mi je rekao: "Aleksandre, rešenje će biti dobro", a i posle šest meseci čini mi se da ćemo imati izuzetnu cenu i povećanje obima, ali i fleksibilnost - kaže Vučić. Dodaje da se na ovaj način štedi više od 300 miliona evra, što je, kaže, jedan nacionalni stadion, a dobili smo i sigurnost za snabdevanje.

- Ovo je za nas kao spas, nećemo imati problema ni sa strujom ni sa gasom - rekao je Vučić i ponovio da je Vladimir Putin mnogo pomogao našoj zemlji.

Energetska bezbednost bila je jedna od tema i procena je da Evropi nedostaje 70 milijardi kubnih metara gasa, ali Srbija neće imati problema sa grejanjem i sveukupnim snabdevanjem.

Vučić je otkrio da je cenu gasa predložio on, a da ju je Putin prihvatio.

- Bio je više nego fer. Kapa dole i veliko hvala. Ja sam već rekao da, da sam na njegovom mestu, ne znam da li bih prihvatio ovakav predlog. Za gušu smo se hvatali od nervoze, a sada je sve drugačije - istakao je Vučić.

(Kurir.rs)

Bonus video: