VUČEVIĆEV MOĆAN ODGOVOR LAŽNIM EKOLOZIMA Današnja blokada mosta Slobode nije ništa drugo nego blokada bolesnih građana

Miloš Vučević je preciznim i istinitim rečima okarakterisao pravu prirodu današnjih protesta lažnih ekologa i đilasovaca.

- Zdravlje i životi Novosađana važniji su od jeftinog politikanstva i svakog pokušaja da se zaustavi normalan život! Ovo što se danas desilo, pod plaštom navodnog ekološkog protesta, je najbrutalnije nasilje nad normalnim životom koje je moglo da proizvede i tragične posledice. Današnja blokada mosta Slobode nije ništa drugo nego blokada bolesnih građana da najkraćim i najbržim putem stignu do Кovid bolnice, ili do nekog od tri Instituta u Sremskoj Кamenici, kako bi dobili neophodnu lekarsku pomoć. Za neke je tih sat vremena blokade bilo životno važno. Za nekoga je moglo da bude i fatalno. Zaista je bilo mučno gledati teror ubedljive manjine nad većinom koju čine normalni i pristojni ljudi. Zastrašujuće su bile slike blokade najvećeg i najfrekventnijeg mosta u gradu, saobraćajne žile kucavice koja spaja sremsku i bačku stranu grada. Jezivo je šta su stanovnici Novog Sada danas morali da trpe zbog nečijeg bezobrazluka i bahatosti. A građani treba da znaju da je most blokiralo ni 0,3% od ukupnog broja stanovnika Novog Sada, da smo svi bili taoci jedne minorne grupice navodnih i nasilnih ekologa. Njihovo je lično pravo da budu barabe i zgubidani, ali nemaju pravo da blokiraju most i pesnicama nasrću na one koji im se suprotstave. Nemaju pravo da ugrožavaju normalan život i funkcionisanje u gradu od oko pola miliona stanovnika. Oni nemaju pravo to da rade! I drago mi je što su maske pale, što su Novosađani mogli da se uvere da ovo nema nikakve veze sa brigom o građanima i ekologijom, da su vedete protesta koji se navodno organizuje zbog Rio Tinta isti oni koji su ga doveli u Srbiju - predstavnici bivše vlasti. Još jednom su pokazali koliki su licemeri. Ali ni jedna blokada, ni jedna laž koju će izreći, neće moći da oduzmu pravo građanima da na izborima odlučuju kome će dati poverenje. U Novom Sadu nasilnici nikada neće postati heroji! Iskreno žalim zbog svih problema koje je građanima danas nanela grupa onih koji su blokirali most Slobode, neustavno i nezakonito, pri tome preteći da ugroze i ljudske živote. Posebno zabrinjava to što njih nije zadovoljila samo blokada mosta, već su krenuli dalje u besciljnu "šetnju" i blokiranje saobraćaja na gradskim bulevarima - napisao je Vučević na Instagramu.

Grad Novi Sad