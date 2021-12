PREDSEDNIK VUČIĆ MEĐU NARODOM GORNJE NEDELJICE: Vi ćete doneti odluku hoćete li rudnik ili ne!

Nisam došao da vas lažem i najgluplju demagogiju da vam prodajem, to su neki drugi radili. Meni Rio tinto ne daje pare, mene interesuje sudbina Srbije i vaše mišljenje. Odluku o tome hoćete li rudnik ili ne. donećete vi, poručio je juče iz Gornjih Nedeljica predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je obišao to selo i razgovarao s meštanima povodom projekta „Jadar“.

Vučić je pre polaska rekao da ga blokade puteva i protesti koji su zakazani neće zaustaviti u nameri da stigne do Gornjih Nedeljica. Predsednik je prethodno odbio i da na razgovore s meštanima Gornjih Nedeljica ide helikopterom, kako mu je sugerisano. Vučić se osvrnuo i na ucene kojima je izložen i ponovio da neće ukinuti Zakon o referendumu jer Srbiju neće voditi oni koji nisu pobedili na izborima.

Ko koga plaća

- Savo Manojlović (aktivista i vođa inicijative Kreni-promeni) kaže ako ja ne ukinem Zakon o referendumu... Ne razumem kako im nije jasno da ne padam na ucene! Ne pada mi na pamet da ukidam zakon. Već sam ga potpisao. Neće Srbiju voditi ni Rokfeler ni Manojlović, osim ako ne pobede na izborima - rekao je Vučić, aludirajući na činjenicu da inicijativu Kreni-promeni finansira Rokfeler fondacija.

Domaćinski dočekan Obišao kuću porodice Rosić Predsednik Vučić je tokom posete Gornjim Nedeljicama posetio kuću Živadina i Dare Rosić. U dvorištu ga je među prvima pozdravio njihov unuka Laza, koji je hteo da se slika s njim. Domaćin je predsedniku pokazao gde je planirano kopanje u sklopu projekta „Jadar“, na svega 250 metara od kuće. Predsednik je pažljivo saslušao domaćina i rekao mu da razume probleme koji ga muče. Saslušao je i ostale meštane i čuo njihove želje, šta bi oni voleli da vide u svom kraju. Na pitanje o izgradnji puta u jednom zaseoku ka Tronoši, Vučić je uverio meštane da će to biti urađeno. - Mene si zamolio, dobićeš sada. Put će biti urađen, a vi ćete mi reći da li je to počelo - rekao je Vučić.

- Meni Rio tinto ne daje pare, mene interesuje sudbina Srbije i vaše mišljenje, nemam straha, bio sam spreman i prošao sam kroz njihovu blokadu. Pustili me normalno, spreman sam ja i opet da dođem. Večeras ćemo doneti određene zaključke za koje ne verujem da ćete biti potpuno nezadovoljni - naveo je predsednik.

Vučić je s meštanima Gornjih Nedeljica razgovarao u crkvi, koja je mala da bi primila sve koji su želeli da se obrate predsedniku, pa je i porta crkve bila prepuna. Prvi je predsedniku postavio pitanje Borislav Karajčić, koji se požalio na netransparentnost Rio tinta, kao i na plan za spuštanje dve deponije u korita dve reke.

- Najveći problem je deponija koja će uništiti dolinu Jadra. Ovde se ljudi pretežno bave poljoprivredom i stočarstvom, pa vas molim da se više sredstava uloži u poljoprivredu - rekao je Krajačić.

- Najbitnije nam je da stanete iza nas. Mi ćemo uvek stati iza vas i iza naše Srbije. Mi nemamo rezervnu otadžbinu, Srbija je naša zemlja. Hvala vam na razumevanju i nadam se da će biti rešen problem - istakao je Karajčić.

Miladin Ðorđević je rekao da je dočekao Rio tinto s hlebom i solju, ali da je kasnije ova kompanija pokazala svoje pravo lice.

Nenajavljeno Obišao gradilište mosta na Savi Vučić je nenajavljeno obišao i gradilište mosta na Savi kod Šapca, za koji je rekao da su, na njegovom drugom kraju, „batinaši tukli ljude pre sedam dana“. - Nikome se nismo najavili. Do obilaska gradilišta je došlo jer sam se jutros setio da ćemo proći blizu tog gradilišta - naglasio je Vučić.

- Nas najviše plaši to što ne znamo hemijski sastav te jalovine i da li je opasna ili nije. Problem je i most preko Jadra. Sada obilazimo 20 kilometara kako bismo došli do njiva - naglasio je Ðorđević. Predsednik je pažljivo saslušao meštane Gornjih Nedeljica i okolnih sela i rekao im da je došao da ih sasluša, da vidi šta su njihovi najveći problemi i brige i da vidi postoji li bilo kakva mogućnost da se nešto pomogne ili ne.

- Nisam došao da držim govore, nego da razgovaramo i da vidimo da li nešto možemo da rešimo. Tu sam da saslušam svaku vašu primedbu i brigu. Na nešto ćemo imati odgovor, na nešto ne, ali hoću da saslušam sve. Neću da se dodvoravam bilo kome, kao što neću ni da se plašim bilo koga. Pozvao sam i one koji su uvek bili najglasniji u protestu da dođu - rekao je Vučić, dodajući da će ovaj kraj obići i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović da bi saznao kako da se pomogne poljoprivrednicima u tom kraju. Predsednik je povodom protesta koji su juče organizovani u gradovima Srbije rekao da ulica nikada neće voditi politiku i da su se namerili na pogrešnog čoveka ako misle da će nešto postići pretnjama.

Spreman Poneo i vreću za spavanje Predsednik Vučić rekao je kada je stigao u Gornje Nedeljice, da je došao da razgovara s meštanima povodom najave otvaranja rudnika litijuma kompanije Rio tinto. On je istakao i da je poneo i vreću za spavanje ukoliko meštani nisu odmah spremni za razgovor. - Koliko god da kažu, čekaću, idem da rešavam problem - rekao je Vučić.

Bez dodvoravanja

- Još jedanput se postavlja pitanje. Ljudi, vi ste uzeli pare. Ðilas uzeo pare od Rio tinta, tih 700 i nešto hiljada evra, a ne ja. I sad traže od ljudi da idu na proteste. Tu pričam o Ðilasu i njegovima. Ima tu divnih ljudi, ali to nisu oni sa Vračara, pošto njih to ne zanima. Njih zanima samo njihov biznis i da zgubidane po kafićima. Blokadu drže ljudi koji su uzeli po 700.000 evra. Naše je da idemo s ljudima koji su stvarno zabrinuti, a iza kojih ne stoji vračarska ili neka inostrana politika. S takvim ljudima sam spreman da tražim rešenja. A sa onima koji ruše ne mene, nego svoju zemlju, s njima neću da razgovaram - podvukao je Vučić, ističući da oni ne znaju ni kako se radi i gradi ni šta je sve u Srbiji, ali i u ovom kraju urađeno:

- Ovo su desetine i stotine kilometara koje smo napravili. Mislim da ljudi i te kako to dobro razumeju. Do Loznice za samo tri godine stiže i auto-put Ruma-Šabac i brza saobraćajnica. Onda nam ostaje da razmišljamo o Drinskoj magistrali do Bajine Bašte. To će dići Loznicu u nebesa, ali i ceo ovaj kraj. To su važne i dobre stvari.

