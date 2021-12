POTPREDSEDNIK GO SNS VLADIMIR ORLIĆ: Vladanki Malović prete ŠIŠANJEM! Nećemo dozvoliti da narod drhti pred tajkunima!

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Vladimir Orlić oštro je osudio pretnje koje je njegovoj stranačkoj koleginici Vladanki Malović uputio simpatizer opozicije.

Naime, tviteraš Ivan Krstić na svom nalogu je objavio fotografiju mašinice za brijanje uz koju je napisao "Pozdrav za Vladanku". Ovu pretnju šišanjem odmah je osudio Orlić koji je poručio da je jezivu poruku Malović poslao "deo kriminalnog bivšeg režima koji predvode Dragan Đilas, Marinika Tepić i ostali".

foto: Kurir

- Našoj koleginici Malović to su uradili kroz usta svog funkcionera, izvesni Ivan Krstić je njoj uputio poruku da će da bude ošišana, uz sliku mašinice za šišanje. Isti čovek je pre nekoliko meseci poslao poruku Malović, i to je pre nekoliko meseci prošlo neprimetno. Uvek svojim prljavim prstom upiru u Aleksandra Vučića, a za javno izrečenu pretnju nisu našli nijednu jedinu reč, a znamo zašto, jer je to njihova politika i poruka. Taj čovek se bezbroj puta hvali na tim društvenim mrežama da je višestruko birani funkcioner DS koja je danas pod punom kontrolom Đilasa. Kada je to uradio prvi put, ko je reagovao, da bar dve reči uputi na tu temu. To ne mogu da pravdaju kao prazne pretnje i pošalice sa Tvitera. Da se svi u ovoj zemlji sećaju kako je od istih tih nastradala ćerka Milovana Bojića, devojčicu pretukli i ošišali do glave. Ti ljudi koji su već pokazali da su u stanju da ovakve monstruozne pretnje sprovedu u delo danas su to ponovili. Mi smo uvek jedini koji osuđuju ovakve stvari, kome god da su upućene - kazao je Orlić.

Poručioje da očekuje čujemo bar neku reakciju.

foto: Pritnscreen/Twitter

- A mi ćemo i ovaj put da uputimo jasnu poruku da je to neprihvatljivo i da nikada nećemo da dozvolimo da ovo postaje zemlja u kojoj se drhti pred nasilnicima i tajkunima. Nećemo da dozvolimo da nam uništavaju državu ni ljude koji u njoj žive. Nećemo da dozvolimo nikome da bilo koju ženu u ovoj zemlji šiša do glave, da progoni bilo čiju majku, sina, ćerku. Ovo treba da bude država slobodnih ljudi, koji imaju pravo na svoj politički stav. Niko nema pravo da bilo kome zbog političkog stava koji mu se ne dopada poručuje "Ošišaćemo te do glave" - zaključio je Orlić.

Kurir.rs