DA PITAMO MALO MAJKE ŠTA MISLE O TOME, JA SAM IŠAO U VOJSKU Dačić za referendum o obaveznom vojnom roku ali i kovid propusnicama

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da smatra da instituciju referenduma treba proširiti i na društvena i politička pitanja poput vraćanja obaveznog vojnog roka ili uvođenja kovid propusnica.

"Mi sada pričamo da treba uvesti obavezni vojni rok. Hajde da pitamo malo majke šta misle o tome. Ja sam išao u vojsku, sve je to u redu. Hoćemo li antikovid propusnice ili nećemo, što ne raspišemo referendum", kazao je Dačić za TV Hepi.

Govoreći o referendumu o promeni Ustava u oblasti o pravosuđu koji je najavljen za 16. januar 2022. godine, Dačić je rekao da, što se njega tiče, taj refendum i ne mora da uspe. "Pa čekaj, mi sami sebe razvlašćujemo i ja sad treba da ubeđujem nekoga da izađe da glasa za to", istakao je on.

Dačić je naveo da će opozicija koristiti temu referenduma za pozicioniranje u predizbornoj kampanji i u borbi protiv vlasti tako što će govoriti da je to "referendum protiv" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njega ili celokupne vlasti u Srbiji. "To je politički prostor da kažu: 'Propao je Vučić, kakav je to referendum kad je izašlo 20 odsto građana'", dodao je on.

On je podsetio da je izlazni cenzus na referendum, koji je nedavno i zakonom odredjen a kritikovao je deo javnosti, ukinut Ustavom Srbije iz 2006. godine.

Komentarišući obraćanje američkog diplomate Kristofera Hila pred Kongresom SAD, koji je rekao, izmedju ostalog, da Amerika može ekonomskom saradnjom da potisne "maligni uticaj" iz Rusije i Kine u Srbiji, Dačić ga je pozvao da pokaže "šta nudi". "Bilo bi dobro kada bismo videli sve te ponude", naglasio je Dačić. Hil je, prema navodima medija, kandidat za novog ambasadora SAD u Srbiji.

