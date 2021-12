MINISTAR VULIN: Jaka i jedinstvena Srbija nikome ne odgovara!

"Jača Srbija, jedinstvena Srbija nikome ne odgovara. Ne žele takvu Srbiju. Jedino ko ne zvecka oružjem, jedino ko ne preti, jedino ko ne traži sukobe je Srbija", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u Jutarnjem programu televizije Pink upitan da prokomentariše situaciju u regionu i ko u regionu "zvecka oružjem".

Istakao je i da je "Balkan stabilan zato što je Srbija stabilna. A Srbija je politički stabilna zato što ima vođu, ima Aleksandra Vučića, koji je čini politički stabilnom i zato treba njega eliminisati i da vidite kako bi se situacija promenila".

Ministar Vulin je rekao da je predsednik Vučić veća zvezda u Zagrebu nego u Beogradu i da o njemu u Zagrebu, Sarajevu, Prištini, Podgorici pišu više nego o svojim političarima.

“Zašto toliko napadaju Vučića, zašto mu toliko prete? Zašto to nisu radili Borisu Tadiću? Pa zato što je bio brat Ivo, zato što su se viđali na Brijunima, zato što je džentlmenski rekao da smo za prsa krivlji za rat, pa se izvinjavao. U čije ime se ti izvinjavaš, koju krivicu za rat si ti prihvatio?”, rekao je ministar Vulin i dodao da kad predsednik Vučić ode u Zagreb tamo hoće da ga linčuju.

"Ode u Srebrenicu i uradi civilizacijski gest, pokloni se pred žrtvama drugog naroda, tamo su pokušali da ga ubiju. I o tome više niko ni ne priča. Ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića, nema veze, nije važno, a onda kažu da Srbija zvecka oružjem".

Ministar policije je istakao da Srbija jača na svaki način.

"Godine 2012, kada je Vučić postao ministar odbrane, dešavalo nam se da nemamo ni jedan jedini avion da čuva naše nebo. To je bila najstrože čuvana vojna tajna, jer onda neko drugi mora da preuzme kontrolu nad vašim nebom jer niste u stanju da to radite. Aleksandar Vučić je preporodio našu vojsku. Ja sam tri godine bio ministar odbrane i znam koliko pozitivnih promena smo uradili, koliko smo ojačali. I to je odmah počelo da smeta. Odmah su počeli da napadaju, odmah su pitali što se naoružavamo. A što da se ne naoružavamo. Srbija je vojno neutralna zemlja. Srbija ne zvecka oružjem, Srbija ne preti nikome".

Kada je u pitanju situacija u BiH, ministar Vulin je istakao da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma.

"Dejtonski sporazum jasno kaže - dva entiteta i tri naroda. Ne znam zašto u Bosni misle ako unište Republiku Srpsku da će time sačuvati BiH. Neće. Skoro milion Srba živi u Republici Srpskoj, pa poštujte to, to su vaši građani. Kako se ponašate prema njima računajte da se tako ponašate i prema Srbiji. Ne možete biti u lošim odnosima sa Srbima sa kojima živite a biti u dobrim odnosima sa Srbijom kraj koje živite. Poštujte Republiku Srpsku, mi samo to tražimo”, rekao je ministar policije i dodao da mi poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet BiH za razliku od nekih:

"Šefik Džaferović koji je predstavnik bošnjačkog naroda ili Željko Komšić, koji je takođe predstavnik bošnjačkog naroda, i jedan i drugi kažu da bi priznali Kosovo. Kad govorim o "Srpskom svetu" oni kažu da je to najava promena granica na Balkanu. Ja sam za nepovredivost granica na Balkanu, počnite od Srbije da ne menjate granice. Nemojte da priznajete Kosovo, povucite priznanje Kosova, potvrdite da Srbija ima teritorijalni integritet i suverenitet, i onda nema nikakvih promena. Ali ako ste u stanju da komadate Srbiju zašto mislite da taj đavo kog ste pustili iz boce neće doći po vas. Ali neće zbog Srbije, budite sigurni".

