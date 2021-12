ŠOLAKOVA MREŽA: Evo kako radi sistem povezanih političara, medija i nevladinih organizacija u interesu Junajted grupe

Vlasnik Junajted grupe Dragan Šolak, inače blizak partner vlasnika Multikoma i lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, pokrenuo je sve kapacitete svoje firme za uništavanje poslovne i političke konkurencije. Reč je o mreži svojih medija, nevladinih organizacija, ali i političara koji deluju za Šolakove poslovne interese. Na koji način ovaj mehanizam deluje? Ko predstavlja političko krilo za sprovođenje ovih interesa? Ko je na udaru?

Gosti Usijanja su Aleksandar Gajović, novinar, publicista, i bivši državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Posle donošenja medijskih zakona 2014. može se uočiti delovanje dela medija u kome se često krši novinarska etika, i kada vidite koga su napadali, shvatite da se iza svega krije Šolakov finansijski interes. Mi smo pratili kako se gradi narativ, moglo se da se uoči stvaranje korporativnog mehanizma koji se sastoji od političara, medija i NVO. Kada su se oni bavili temom Telekoma, oni se nalaze u sukobu interesa jer pišu u interesu svog vlasnika. Neki mediji koji se bave istraživačkim novinarstvom, kada su u pitanju teme u interesu Šolaka, oni se ponašaju isto kao i mediji u njegovom vlasništvu, kaže Matić.

- Ja sam bio član radne grupe koja je iznedrila set medijskih zakona, i bio sam protiv. A da vidimo kako je nastala Junajted grupa, kapitalom Soroša. A Šolak ne voli konkurenciju, oni je ne trpe, a konkurencija je Telekom, on sad sebi dozvoljava da Junajted grupa napada, i to traje i traje. Kada smo pravili zakone i došli do Zakona o elektronskim medijima, bila je stavka i neka tačka 8 koja je bila sporna, da li kablovski operater može biti osnivač medija, ondonso televizije. Ja sam bio jedan od onih koji je odmah ukazao, ako kompanije koje imaju svoje novine ne mogu imati svoje kioske, onda onda ne može i da kablovski operater ne treba da ima tv stanice. Tada je bio sporan i Telekom zbog Arene sport, a tada je bila ideja o prodaju Telekoma, pa je trebalo da mu Arena sport još uveća kapital pri prodaje, ali to s enije desilo. Ali je činjenica da je taj deo, da operater ne može biti vlasnik tv stanice, tu je Telekom promenio nešto oko svoje vlasničke strukture, pa je to nekako prošlo, ali stav je bio da operater kablovski ne može da bude osnivač tv stanice. Ali kada je u skupštinskoj devati taj zakon došao na red, ja sam video da je taj čla promenjen, ja mislim da je to bila tad politička odluka, ali je taj zakon, koji još važi, Junajted grupa je iskoristila da osnuje više kanala, kaže Gajić.

- Oni su promenili i raspored kanala na daljinskom, RTS je tek na 3 mestu, oko toga je bilo polemike, ali to je do danas tkao ostalo dok s enije pojavio konkurent Telekom, gde je broj 1 RTS, kaže Gajić.

- Najspornije je ne samo to što kablovski operateri mogu da prave medije, već i što je odlučeno da država ne sme da osniva medije, po tome Junajted grupa je mogla da osniva medije, a Telekom ne može. Po meni je ta odredba neustavna, time su Telekomu bile vezane ruke. Model rasta Junajted grupe od 2000. se od tada zasnivao na uništenju Telekoma, oni nisu nikad prihvatili konkurenciju, kaže Matić.

