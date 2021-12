ŠTA DANAS RADI BELI PRELETAČEVIĆ: Bacite pogled, sirotinjo! Pravim muzikicu, a realno pevam kao Ivica Dačić!

Glasovi koje je imaginarni lik Ljubiša Preletačević Beli uspeo da dobije na predsedničkim izborima 2017. za većinu stranaka i kandidata današnjice je misaona imenica. Međutim, vrcavi Luka Maksimović Beli, koji je tada Srbima "oživeo" nepostojećeg kandidata i osvojio čak treće mesto, sasvim se povukao iz politike i tek povremeno je aktivan na društvenim mrežama.

Parodija koju je osmislio i strateški vodio Stevan Vlajić, a život imaginarnom junaku udahnuo Maksimović završila se odmah po završetku izbora. Ispalo je da je Preletačević obavio posao koji je želeo, jer se povukao iz parodične priče koju je i sam tada ismevao. Ni idejni tvorci nisu ni sanjali da mogu da izazovu pravi politički zemljotres u Srbiji, a to se upravo dogodilo. Sprdnja s pokretom "Samo jako" donela je Maksimoviću, do tada lokalnom liku iz Mladenovca, treće mesto u izbornoj trci za predsednika Srbije 2017. godine. On je tad osvojio neverovatnih 344.498 glasova, odnosno 9,43 odsto i tako bukvalno počistio političke veterane, poput Vuka Jeremića, Boška Obradovića i Vojislava Šešelja. Ispred njega bili su samo Aleksandar Vučić i Saša Janković.

Maksimović se posle vrtoglave popularnosti povukao iz javnog života, malo učestvovao u lokalnoj politici Mladenovca, zatim posvetio više muzici i sporadično ulazio u ugostiteljski biznis.

foto: Reuters

- Na ideju je došao Stevan Vlajić, to je bilo 2016. godine. On se setio mene kao nekog autentičnog lika iz Mladenovca kojeg svi znaju, i on je došao na ideju da me kandiduju na lokalnim izborima. Sve je tako spontano krenulo, divno, bajno i na kraju se završilo kao "krvava bajka"... Posle tih beogradskih izbora može se reći da sam odustao od svega. Jedino što ću podržavati akcije, kao što su legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, zaštita reka i jezera i slično. I to ne nekim angažmanom, već kroz muziku koliko mogu - pričao je pre dve godine.

Maksimović nikada nije krio da je sprdnja bila osnovni pokretač svega:

- Od početka je bio plan da se mi zaj*bavamo, svi smo bili "bambusi" klasični i plan je bio da idemo da sprdamo ove iz skupštine. Tako je krenulo, međutim kad skapiraš kakva je situacija i šta si napravio, onda smo već počeli da menjamo priču u glavi i da širimo priču da stvarno hoćemo nešto da promenimo, što smo i hteli. Nismo mi ušli sa idejom da menjamo svet, već da se sprdamo. Kada smo videli da zapravo imamo podršku, shvatili smo da možemo nešto i da uradimo. Skupili smo ekipu iz Mladenovca, da nam budu odbornici i tako je sve počelo.

U poslednje vreme Beli se fokusirao na muziku, odrekao se duge kose i ušao u trgovinu sa robom iz Kine. Želja mu je da može da živi od muzike. Aktivan je njegov sajt "belipreletacevic" na kojem su sakupljeni svi sadržaji koje kreira. Maksimović se tamo u svom stilu obraća publici:

foto: Printscreen YouTube

- Na ovom mestu uvek imate dostupno moje najnovije ostvarenje, bacite pogled sirotinjo! Nekada to može da bidne neka moja muzikica koju radim sa dobro plaćenim bendom El Pre3idente koji me toleriše, jer ih dobro plaćam, a realno pevam kao Ivica Dačić. Svake nedelje radim emisiju koja se zove Čikina šarenica koja je deo jednog većeg projekta.

U odeljku "O meni", Beli piše o svom poznatom alter egu:

- Pita se sirotinja ko je Ljubiša Preletačevic Beli i stalno mi dobacuje koji sam ja faktor i šta i koga predstavljam! Pa ljubi vas čika ja sam vam bre u više navrata sve to crto ali džabe kad neki i dalje ne razumeju pa reko aj i ovde da se izjasnim još jednom za one koji slušaju, a ne čuju, gledaju, a ne vide i znate kako to već ide. Ja Ljubiša Preletačevic Beli sam ušao u politiku iz više razloga, pre svega da se obogatim naravno, da moja deca i deca moje dece budu obezbeđena za života, da napravim čovece lepo porodični biznis od politike jer to je valjda opšte poznato da je u trendu danas. Želim moć, da kada nešto reknem da svi skaču i da se tresu od moga glasa. Da napravim jednoumlje i da svako ko misli drugačije bude proteran iz moje zemlje ili nešto još gore, dakle nema zajebancije samnom.

