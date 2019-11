BELI PRELETAČEVIĆ: Možda opet izađem na izbore! Ali sada bih ušao samo da OBEZBEDIM sebi i svojima sigurniji život

Promene: Malo me je prodala ekipa, malo me je okruženje ispljuvalo, pustilo buvu da sam se prodao, poručuje Preletačević

Bivši predsednički kandidat Ljubiša Preletačević Beli najavljuje mogućnost povratka na političku scenu, o čemu ovih dana intenzivno razmišlja! On je na svojoj Fejsbuk stranici napisao da mu stižu poruke da treba da se vrati na političku scenu, te da zato razmatra tu opciju.

- Ovog puta bih ušao samo da obezbedim sebi i svojima sigurniji život barem narednih pet godina, svojom sigurnošću bih pozitivno uticao na okruženje. Ionako sam dva puta sam odbio pare iz budžet, a retko ko je to cenio. Pričali ste da sam se prodao - kaže Beli, poručujući da ne odustaje ni od čega.

Da li će ponoviti dobar rezultat... Beli Preletačević foto: Zorana Jevtić

- Malo me je prodala ekipa, malo me je okruženje ispljuvalo, pustilo buvu da sam se prodao i ja se us*ao. Pogodilo me. Ma idi. Prvi pad na dupe i odmah povlačenje. Nisam ja taj tip - poručuje Beli, upitavši da li treba da „bojkotuje kao nemoćna opozicija“ ili treba da učestvuje na izborima, pa da ga „opet nazovu Vučićevim čovekom“.

Upitan da li je ovo najava kandidature, Beli poručuje da „nije najava, ali jeste razmišljanje na tu temu“. - Ne znam ni ja još, nije pala odluka. Možda bojkot, možda neizlazak uopšte. To se odnosi na predstojeće parlamentarne izbore, za predsedničke ćemo videti kad budu raspisani - ističe Beli.

Iznenadio na prošlim izborima ZAVRŠIO NA TREĆEM MESTU Podsetimo, na predsedničkim izborima održanim 2017. godine visoko treće mesto, odmah nakon Aleksandra Vučića i Saše Jankovića, osvojio je Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli, sa 9,43 odsto ili 344.498 glasova.

