LUKA MAKSIMOVIĆ ALIJAS BELI PRELETAČEVIĆ! Živim od muzike i moleraja! Umazan sam, ali to je čistije od politike

Šta trenutno radi Beli Preletačević?



- Beli je trenutno na Brionima. Doskoro je tamo bio sa Zoranom Babićem i trošio je pare koje mu je dao Vučić. Babića je predsednik kritikovao, tako da se on vratio, a Beli je ostao.



A da li Beli ima drugare možda u Sopotu? Hoće li ubuduće letovati tamo?



- Beli ima drugare u Sopotu, jer je iz tih krajeva, ali neće letovati tamo jer je sam svoj gazda.

foto: Vuk Maksimović



A šta radi Luka Maksimović?



- On je u studiju, ne izlazi iz zgrade Bigza, priprema rep album. U pitanju je solo karijera i s druge strane, pravi singl za bend El Prezidente. Inače se dugo bavim muzikom, koju sam bio zapostavio kad sam ušao u politiku. Konačno radim ono što volim i što me ispunjava.



Baviš se povremeno molerajem. Može li da se živi od toga?



- Može. To me ispunjava, odmara mi mozak, a može i lepo da se zaradi. Molerisao sam i u Švici. Volim da radim, da slikam i crtam i usput zaradim, da sam umazan, a i čistije je od politike. Uži krug prijatelja me ponekad angažuje za neku normalnu cenu.



Šta sa ove distance misliš o politici?



- S obzirom na to da sam pokupio baš dosta iskustva, moram da kažem da je i tad sve delovalo šizofreno, zato smo i odlučili da krenemo u opštu satiru, ali čini mi se da je danas stanje znatno gore. Vladajuća koalicija je sve jača, a narod je sve manje pametan.



Koliko ti je politika promenila život, ipak si doživeo nekih svojih pet minuta?



- Promenio mi se život za 760 stepeni. Doživeo sam nešto što će retko ko za života doživeti ovde, a i u svetu, verovatno. Da neko u dvadesetim godinama bude predsednički kandidat, još treći. To je životno iskustvo koje je nemerljivo, imao sam i uspone i padove i to me je nekako sačinilo čovekom. Kada sam sumirao sve, šta sam dobio, šta izgubio, mislim da je najveća pobeda što sam sazreo. Počeo sam da gledam stvari drugačije, promenio sam se kompletno kao ličnost.

foto: Anđela Petroviski



Šta misliš o opoziciji, šta bi ti radio da si sada na njihovom mestu?



- Odmah sam stavio u isti koš i jedne i druge, to su mi mnogi zamerili, ali nažalost, jeste to tako. Svi funkcionišu po istom principu. Ja nisam po tom šablonu igrao i izgleda da, ako se ne igra po njemu, ne može da se ispliva. Zameram im sve, i njima i ovima na vlasti. Skupljaju glasače po istom principu.



Podržavaš li proteste?



- Podržavao sam ih dok se nisu uključili političari. Na početku su me ljudi zvali da dođem da vodim proteste, ali ja sam namirisao da se tu sprema nešto, da su ubacili neke ljude koji hoće protest da preuzmu. Tako se i dogodilo.



Đurić omiljen, Dačiću kapa dole

Ko ti je omiljeni političar?



- Marko Đurić. On je legenda, obrnuo je igricu. Liči mi na Sida iz "Ledenog doba", faca je. Kompletna ličnost.



A ko je najiskusniji?



- Ivica Dačić. Tu nema greške. Igra preozbiljnu igru. Iako ga ne podržavam, mora da mu se skine kapa za ono što radi.

(Milka Radović)

