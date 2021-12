DOBRE VESTI! ANA BRNABIĆ: U Srbiju se iz inostranstva vratilo 92.300 građana, uglavnom visokoobrazovanih!

Od oktobra prošle godine u Srbiju se iz inostranstva vratilo 92.300 građana, a većina su visokobrazovani, izjavila je danas predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić na četvrtoj godišnjoj konferenciji ''''Talenti na vezi 4.0''''.

Premijerka je iznela procenu programa ''''Tačka povratka'''', a na osnovu podataka tima UNDP koji, kako je objašnjeno, na neformalan način, kroz Fejsbukov algoritam za oglašavanje, prati migracije, odnosno neto razliku između priliva i odliva iz zemlje.

Brnabić je ukazala da istovremeno i dalje postoji problem sa niskokvalifikovanom radnom snagom u sektorima kao što su vozači, električari i varioci, koji odlaze trbuhom za kruhom u zemlje Zapadne Evrope.

"Sada gledamo kako da i taj problem rešimo, da oni ostaju i vraćaju se u Srbiju, što verujem da ćemo uspeti kako naš ekonomski rast bude sve dinamičniji i kako imamo sve više stranih i domaćih investitora", rekla je Brnabić.

Istakla je da se svake godine sve više građana vraća u Srbiju i i da je prema istraživanju Bečkog instituta za međunarodne odnose, od 2015. do 2019.godine, Srbija uspela da preokrene trend odliva mozgova.

''''Umesto odlliva imali smo neto priliv i to visokokvalifikivanih povratnika svih starosnih kategorija, a pre svega u starosnoj grupi od 24 do 29 godina. To je prava revolucija, to je najbolja garancija za prosperitetnu i bolju budućnost i kvalitetniji život u Srbiji", rekla je premijerka na onlajn konferenciji na kojoj je odgovarala na pitanja građana koji su doneli odluku da se vrate u Srbiju ili razmišljaju o povratku.

Navela je da je mnogo razloga što je sve više povratnika iz dijaspore, ističući, pre svega, to što je Srbija pokazala da ume da se nosi sa kriznim situacijama, kao i da je u 2019. godini privreda Srbije imala najmanji pad u Evropi.

''''Ove godine naš ekonomski rast će biti značajno iznad sedam odsto, što je malo ko očekivao'''', rekla je premijerka. Istakla je da je u poslednjih pet godina mnogo toga urađeno u digitalizaciji, a da je sledeći korak investiranje u razvoj veštačke inteligencije, podsetivši da je u Srbiji osnovan Institut za razvoj veštačke inteligencije.

Naglasila je i važnost investiranja u biomedicinu i biotehnologiju, navodeći da je nedavno otvoren Centar za sekvenciranje genoma. "Pravo je vreme vratiti se u Srbiju i učestvovati u njenom razvoju i pravljenju jedne drugačije budućnosti", poručila je premijerka.

Na pitanje kakva je situacija za građane iz društvenog sektora koji bi se vratili u zemlju, Brnbić je kazala da se osim investiranja u informacione tehnologije u svim oblastima, ulaže i u kullturu i društveno- humanističke nauke kao sve važniji pravac razvoja.

"U 21. veku mnogo toga će biti automatizovano, ali ideje i kreativnost neće moći da se automatizuju, zemlje koje budu investirale u ideje biće konkurentnije i mnogo bolje za život", rekla je Brnabić.

Dodala je da će iz Fonda za nauku, koji je osnovan 2019.godine, značajna sredstva biti investirana u društveno-humanističke nauke, podsetivši da će Fakultet muzičkih umetnosti prvi put dobiti svoju zgradu.

Brnabić je dodala da se nada da će izgradnja te zgrade početi sledeće godine. Istakla je da se dodatno ulaže u infrastruktruru i najavila da će u 2022. početi izgradnja naučno-tehnoloških parkova u Kruševcu i Kragujevcu i dodatne zgrade Naučno-tehnološkog parka u Beogradu.

Na pitanje kako vidi odnos matice i dijaspore za pet godina, Brnabić je kazala da očekuje da će do 2026. Srbija biti etablirana kao zemlja novih tehnologija čija se privreda bazira na znanju, kreativnosti i idejama, kao i da će to uticati na odnos sa dijasporom.

''''To će doneti novi kvalitet života, ako sve to uspemo, imaćemo drugačiju komunikaciju sa našom dijasporom i verujem da će mnogi odlučiti da se vrate, kao i da će mnogo stranaca doći da živi i radi u Srbiji'''', kazala je Brnabić.