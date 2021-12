BRNABIĆ: SRBIJA SE MENJA Imali smo deficit u IKT sektoru 2008. godine, a do oktobra ove godine suficit gotovo milijardu i po evra!

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je danas Narodna banka Srbije uradila analize za sektor Informaciono komunikacionih tehnologija do kraja oktobra, i da je vrednost izvoza do desetog meseca 2021. godine čak milijardu i 470 miliona evra.

Ona je u u emisiji Ćirilica na Hepi televiziji pojasnila da je to praktično vrednost izvoza naše pameti i to znači da su naši inovatori stvorili nešto što je u tolikoj vrednosti izvezeno u svet.

“Danas je sektor IKT najveća neto izvozna grana, nadmašio je poljoprivredu u visini izvoza. Informaciono komunikacioni sektor ima veće učešče u BDP-u nego recimo građevinarstvo, a svi znaju koliko se gradi u Srbiji” , rekla je premijerka.

Ona je objasnila da je od 2008. do 2021. godine izvoz i suficit u oblasti informacionih tehnologija znatno izmenjen. “Izvoz je 2008. godine bio 178 miliona evra a suficit nismo ni imali, već smo imali deficit – uvozili smo više pameti nego što smo ih izvozili. Do kraja ove godine visina našeg izvoza će biti blizu 2 milijarde evra a suficit nam je u prvih 10 meseci skoro milijardu i po evra. Da budem potpuno jasna, to je novac koji ide u našu zemlju”, istakla je premijerka.

Ona je podvukla da su plate u ovom sektoru svakako mnogo veće od republičkog proseka, ali su i shodno tome, na te plate mnogo veći doprinosi koji se vraćaju u bužet. Prema njenim rečima, zbog toga između ostalog Srbija danas ima više novca za plate medicinskih radnika, sredstva za izgradnju autoputeva, novih bolnica i škola.

“Kada smo 2016. Godine napravili ministarski savet za IT, tada je samo u sektoru programiranja bilo zaposleno 19.000 ljudi. Naša procena je bila da tada postoji još 15.000 ljudi koji odmah mogu da se zaposle u ovoj industriji. Tada su nas napadali da su to prazne priče i politička obećanja, a mi danas imamo 43.500 zaposlenih i za samo pet godina smo više nego duplirali taj broj” rekla je Brnabić.

