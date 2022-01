UNIŠTENE PROSTORIJE SNS U KRNJAČI! OGLASILA SE STRANKA: Još jedan izliv mržnje đilasovaca i njegovih uposlenika (FOTO)

Srpska napredna stranka je saopštila da su tokom noći uništene prostorije Mesnog odbora u Krnjači.

"Još jedan izliv mržnje đilasovaca i njegovih uposlenika, koji su tokom noći uništili prostorije Mesnog odbora u Krnjači", kaže se na početku saopštenja, u kome se dalje navodi:

"Ali nasilje, uništavanje i štetočinski način rada je slika i prilika ostrašnjenih pojedinaca, koji su inspirisani mržnjom. No, to se i očekivalo od ljudi koji svoju politiku zasnivaju na mržnji prema jednom čoveku, prema Aleksandru Vučiću. To je očekivano od onih koji čitav svoj politički program baziraju na progonu i linču političkih neistomišljenika. Oni koji ne mogu da pobede rezultate, jedino mogu da prete i vređaju na ličnoj osnovi one ljude koji se danonoćno bore za Srbiju i sve njene građane".

SNS poručuje da će, bez obzira na primitivne i vulgarne uvrede i napade, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka nastaviti marljivo i predano da rade za Srbiju.

"Nastavićemo da se zalažemo za jaku i uspešnu Srbiju, za kilometre novih puteva, za obnovljene i izgrađene nove bolnice i škole, za nove investicije i nova radna mesta, jer Srbija i njeni građani su na prvom mestu. Đilasu i članovima njegovog Saveza za pljačku i otimanje od građana poručujemo da neće zaustaviti napredak Srbije ma koliko prostorija naše Stanke da unište, a nadležne državne organe pozivamo da pronađu počinioce i da ih sankcionišu", zaključuje se u saopštenju.

