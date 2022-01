MILIĆEVIĆ UDARIO NA BOŠKA OBRADOVIĆA: Zloupotrebio je referendum zarad kampanje, SAMOFALOV: Tadić uživa poverenje glasača

Sredinom decembra novinar i član Skupštine Slobodne Srbije Srđan Škoro najavio je da će se kandidovati. Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović promovisan je takođe kao predsednički kandidat patriotskog bloka osam organizacija, koje su potpisale sporazum o saradnji „Novi ljudi za promenu sistema“. Stranka slobode i pravde (SSP) predložila je Zdravka Ponoša za kandidata opozicije na predsedničkim izborima u Srbiji.

foto: Kurir Televizija

Zašto se deo opozicionih kolona još uvek spori oko predsedničkog kandidata? Da li razjedinjena opozicija ima šansu u Beogradu, u Skupštini i u drugom krugu predsedničkih izbora?

Na ova pitanja večeras su odgovor pokušali da daju gosti Usijanja - Bogdan Stojanović, politički analitičarr Đorđe Milićević, predsednik poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i Konstantin Samofalov, generalni sekretar Socijaldemokratske stranke.

- U narednim danima imaćemo sednice organa stranke, pre svega predsedništva SDS. Više puta sam govorio da postoje argumenti za i protiv zajedničkog kandidata. Možda je ideja da imamo više predsedničkih kandidata i bolje rešenje, jer sa većim brojem kandidata možemo da podignemo veći broj birača. Uz podizanje izbora sprečavamo Aleksandra Vučića da pobedi u prvom izbornom krugu, to je ono što je uradio u prvom izbornom krugu, pobedio u prvom krugu. Prema tome, sada treba da budemo mudri i odgovorni i kulturni u komunikaciji, da ne komentarišemo previše imena koja se pominju. U poslednje vreme imate podizanje teme oko gospodina Ponoša, gde se on još uvek nije lično izjasnio da li uopšte želi da se kandiduje. Sa druge strane nije ni logično predstavljati samo jedan blok opozicionih stranka, jer imate i druge opozicije - rekao je Konstantin Samofalov, generalni sekretar Socijaldemokratske stranke.

foto: Kurir Televizija

Samofalov je istakao da je nekada bolje sačekati sa predsedničkim kandidaturama.

- Nekada je bolje donositi brze odluke. Nekada je bolje biti strpljiv. Sa ovakvom mašinerijom koju u svojim rukama drži Srpska napredna stranka, nekada je i bolje sačekati kandidature, kako biste svoje kandidate sačuvati od ovakvih neprimerenih napada - dodao je Samofalov.

Samofalov je istakao i da, ukoliko se bude kandidovao, Boris Tadić uživa poverenje velikog broja glasača.

- Boris Tadić, videćemo da li će se kandidovati, nesumnjivo je jedan od kandidata koji među opoziciono orijentisanim glasačima uživa najveću podršku, što je i logično, budući da je jedan od najprepoznatljivijih ljudi i ostvarivao zavidne rezulatate na izborima. Nesumnjivo je i da ima bolji kandidata, respektabilnijih imena, kao potencijalni predsednički kandidati, ali nažalost, malo ko je od tih ljudi spreman da se spusti u ovo političko blato.- rekao je Samofalov.

foto: Kurir Televizija

Politički analitičar Bogdan Stojanović ističe da predsedničke kandidature opozicionih političara bne treba da se kriju i da se čeka sa njima.

- Ne vidim mogućnost dasačuvate nekog političkog kandidata. Ako se bavite javnim poslom, ne treba ni da zazirete od bilo čega. Ne vidim razlog zašto ne izaći ranije sa nekim kandidatom, zašto ga kriti? Ako ga krijete biće dovoljno, ako on ima nekog prljavog veša. Ima ona narodna "Ne možete gojiti tele na dan pijace", to jest, ako radite na kampanju, morate i ranije izaći u javnost. Ako na primer izađete sa imenima poput Bože Prelevića ili Mikija Aleksića, ljudi ne znaju ko su ti ljudi, nisu poznati široj javnosti, i sada ne vidim poentu da krijete neke ljude za koje ljudi ni ne znaju ko je. Potrebno je izaži sa imenom. Boško Obradović je jedan od retkih koji je prihvatio tu odgovornos i izašao javno - rekao je Bogdan Stojanović.

foto: Kurir Televizija

Đorđe Milićević je u Usijanju rekao da je Socijalistička partija Srbije spremna da podrži kandidaturu Aleksandra Vučića.

- SPS se ne bavi opozicijom, jer nemamo nijedan razlog za to. Bavimo se svojom strankom, i razgovorom sa našim strateškim partnerima iz Srpske napredne stranke. SPS je još pre nekoliko meseci započela razgovore sa SNS, sa predsednikom SNS Aleksandrom Vučićem. Ono što smo do sada dogovorili je to da ukoliko je Aleksandar Vučić kandidat SNS da će imati nedvosmislenu podršku Socijalističke partije Srbije. Takođe, smatramo da je ono što smo uradili u prethodnih 10 godina dalo rezultate, da su ti razultati prepoznatljivi i vidljivi. I da je to jedan dobar temelj za jednu dobru saradnju, koja će se i nastaviti - rekao je Đorđe Milićević.

Milićević dodaje i da je Boško Obradović iskoristio referendum zarad političke kampanje.

foto: Kurir Televizija

- Što se tiče jednog dela opozicije, navodite me da kažem, iako sam rekao da se nećemo baviti opozicijom, nisam video alternativu. Naveli ste Boška Obradovića koji je najavio kandidaturu, koji je najpre zloupotrebio referendum za svoju političku kampanju. Imate referendum gde se izjašnjavate za jedno suštinsko pitanje, vi sve to koristite, kačite bilborde. Putujem Srbijom, nema grada u Srbiji gde nemate bilbord Boška Obradovića gde stoji "Borac za Srbiju". Za kakvu Srbiju? To je suštinsko pitanje. Imao sam prilike da sa svima njima razgovaram i čujem ih. Nikada nisam čuo da postoji alternativa i put kojim Srbija treba da ide, a da to nije kritika zarad kritike da bi se došlo do jeftinih političkih poena.

