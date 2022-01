STRANE SLUŽBE VRBOVALE LJUDE IZ VUČIĆEVOG OKRUŽENJA?! Đukanović: Nemoguće da je tamo neki Zvicer sam odlučio da ORGANIZUJE ATENTAT

Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović navodi da se od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, uprkos svoj opasnosti po njegov život, ne može očekivati da sedi kod kuće i da će Vučić sigurno biti uz svoj narod bez obzira na informacije o atentatu.

Đukanović smatra da će svakako nešto promeniti u obezbeđenju predsednika Srbije.

- Nemoguće je da je tamo neki Zvicer samostalno odlučio da izvrši atentat na predsednika Srbije. On bi trebalo u tom slučaju da ima ozbiljnu logistiku i čak pomoć ljudi iz sistema. E, sad, ko su ti ljudi iz sistema koji bi pomagali ostalo je da se vidi. I da li ima nekih ljudi koji obezbeđuju predsednika. Oni su meni mnogo bitniji nego ovi sa strane. Imate raznih službi koje žele da se predsednik Vučić skloni jer njima ne odgovara jaka Srbija. Ali, ako imate izdajnika, kolokvijalno rečeno, u našim redovima koji bi uradili tako nešto za stranu službu, sa njima se treba obračunati - rekao je Đukanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Nema dileme da je neka služba morala da umeša prste i zavrbuje ljude oko predsednika da sarađuju na planu za likvidaciju, ističe Đukanović.

foto: Kurir televizija

- Oni jesu finansijski jako moćni. To dolazi iz jedne susedne države, Crne Gore, koja je dugo to gajila. Nemam nikakve dileme da oni to mogu sami da isfinasiraju. Ali potrebna je ozbiljna logistika za fizičko uklanjanje predsednika neke druge države, nema dileme da je to morala neka služba da pomaže, da ima zavrbovane ljude ovde, koji bi pratili kretnju predsednika i njegove navike. Neka naše službe vide to - ističe Đukanović.

On je dodao da mu je posebno zaparala uši izjava mekadašnjeg lidera PSG Ii predsedničkog kandidata Saše Jankovića da su naše službe "ostale zatečene" informacijom da se Vučiću sprema likvidacija.

- Meni je bilo zanimljivo ono što je Saša Janković napisao da su naše službe zatečene. To mi je malo onako zaparalo uši i oči. Nisam siguran da su bile zatečene. On je čovek koji je izuzetno informisana ličnost, a to što se neko šali sa tim, u bilo kojoj državi bi takva neka vrsta ismevanja bi bila sankcionisana. Vi imate potvrdu Evropola, čak je i jedna članica EU to rekla, a imamo i potvrdu iz Crne Gore. Nije ovo za zavitlavanje i Bogu hvala što je to trenutno rasvetljeno. Vidim da je premijerka Ana Brnabić rekla da su kreatori toga van naše službe, jer su ko zna gde, ali neka se prati pa ćemo da vidimo - kaže Đukanović.

foto: printscreen

Kako se u javnosti spekuliše da je za taj atentat izabran čečenski snajperista, Đukanović dodaje da, ukoliko je to tačno, odmah treba da se upali lampica da zapadne službe imaju udela u tome.

- Mi ne znamo koliki je honorar i da li ga ima. U principu se angažuju ljudi koji imaju bogato ratno iskustvo, a pogotovo snajperisti. Oni ne maše svoju metu. Ja nisam neko ko ima takve informacije, ali nije isključeno da je u pitanju neko ko je bio na čečenskoj strani. Ako je to tako, onda vam se odmah pali lampica da je neko sa zapadne strane radio ovakve stvari - ističe Vladimir Đukanović.

Đukanović o predstojećim izborima i opoziciji Đukanović se osvrnuo i na sukobe u redovima opozicije oko izbora zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima. - Mala bara puna krokodila, svako misli da je tu neki gazda. Šta će da rade, ja nemam pojma, niti nas to interesuje. Mi idemo sa jednom pozitivnom kampanjom. Moram da kažem da su Zdravko Ponoš i Marinika Tepić vrlo ozbiljni kandidati jer ozbiljno veruju u ono što su radili i onda je jako teško boriti se sa ljudima koji veruju u onako katastrofalnu vojsku, što smo imali jedan i po avion koji je mogao da poleti... Čovek veruje da je sve to u redu i jako je teško sada sa njim raspravljati o tome. Isto je i za Mariniku Tepić. Ona veruje da su Srbi genocidan narod i da treba ponoviti neku rezoluciju. Ponoš se još nije oglasio jer verovatno pravi kampanju da objasni ljudima zašto je vojska u njegovo vreme bila takva da je jedna formacija izviđača bila jača od naše vojske. Ali on veruje da je to tako i da je to bilo dobro - kaže Đukanović. Dodaje da je građanima najvažnije predstaviti pozitivnu kampanju i da će nosioc liste za Beograd biti Akesandar Šapić. - Ključno je da mi građanima kažemo našu pozitivnu kampanju, a ostalo ćemo da vidimo. Nama je prevashodni cilj pozitivna kampanja, a te njihove pljuvačine po Tviteru nikoga ne interesuju. Ljude zanima da li će imati veći standard, a to da li nekog voli ili ne voli to nije nikakva vest. Prvi na listi za Beograd biće Aleksandar Šapić, a za ostalo ćemo da vidimo. Mislim da je gospodin Šapić imao ozbilju podršku među građanima. Našli smo zajednički jezik i mislim da bi odlično mogao da reprezentuje našu listu - ističe Đukanović.

Jasno je prema njegovim rečima da je neko iz naših redova pokrivao kriminalne grupe kod nas.

- Sva logistika tog narko-klana treba da bude do kraja isečena. Nedostaju nam inspiratori, oni koji su to do kraja podržavali. Jasno je kao dan da je neko pokrivao kriminalne grupe kod nas. U optužnici piše da je državna sekretarka Dijana Hrkalović uklanjala neke tragove za mafiju. Ko god da je biće adekvatno kažnjen - ističe Đukanović.

foto: Kurir televizija

Dodao je da mu je davno već jasno da postoje ljudi koji prodaju informacije o kretanju predsednika i njegovih najbližih opoziciji.

- Nemoguće da te neke stvari dospevaju tako u opozicione medije. Jasno je da neko iz tužilaštva i suda ili kako god davao tim medijima informacije da bi se pravila kampanja. Svakako da će se truditi da te informacije iskoriste. Meni je već davno jasno da to postoji - istakao je Đukanović i dodao da je uprkos svoj opasnosti jako teško očekivati od predsednika Vučića da ne izađe među svoj narod.

