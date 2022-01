GENERAL PONOŠ JE NATO KANDIDAT! ŠTA JE UOPŠTE NJEGOV PROGRAM?! Obradović oštro o nekadašnjem generalu i učešću na izborima

Lider Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović smatra da kandidatura nekadašnjeg načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša za predsednika nije najsrećnije rešenje za Srbiju zbog njegove orijentacije ka NATO.

Sa druge strane, lider Dveri ističe da je lično veoma kritičan i isključiv kad je u pitanju ulazak Srbije u NATO i dodaje da će insistirati na ujedinjenju takozvanog patriotskog dela opozicije.

foto: Kurir televizija

- Mislim da sada imate raznovrsne ponude za izbore. Imate sadašnju vlast, opoziciju, koja je manje-više poznata jer je ranije bila na vlasti, a zatim i mene koji sam novo lice i koji nisam bio na vlasti. Mislim da u meni i u pokretu Dveri mogu da nađu jedno novo lice. Nezgodno mi je da ulazim u unutrašnja pitanja drugih stranaka. Delovalo je problematično i konfuzno - rekao je Obradović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Lider Dveri se osvrnuo i na generala Zdravka Ponoša koga je Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa kandidovala za predsednika Srbije.

- Važno pitanje je šta je program generala Ponoša. On predstavlja kandidata NATO. Na političkoj sceni to nije opredeljenje Srbije i mislim da on nije dobar kandidat za opoziciju. Mi nemamo dilemu. Srbija ne treba da bude u NATO koji nas je bombardovao. Tu sam veoma kritičan i prema tome se razlikujem od ostalih kandidata - rekao je Obradović.

foto: Dragan Đilas

Dodaje da srpski narod ima bolno sećanje na NATO bombe i da je važnije da dobijemo jednu političku ponudu koja bi odgovarala svima.

- Treba nam jedna smena političkih generacija i promena kompletnog sistema. Ono što je dobra logika i na čemu sam insistirao proteklih meseci jeste da taj patriotski deo opozicije treba da se ujedini i da tako napravi jedan veći izborni rezuiltat. Mi smo već krenuli oko okupljanja patriotskog bloka oko Dveri i do sada smo okupili već osam političlkih organizacija i očekujem da će ih do izbora biti još toliko. Mi okupljamo sve koji su protiv NATO i ulaska u Evropsku uniju, koji su za veću saradnju sa Rusijom, koji su za srpske integracije i bolju povezanost sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom i mislim da to podržava veliki broj građana Srbije - kaže Obradović.

foto: Kurir televizija

Lider Dveri je istakao da će se u narednom periodu više osvrnuti na svoj politički plan i program i na to da ga što bolje predstavi javnosti.

- Naučio sam da trpim, primam, ali i da zadajem udarce. Ja ću se fokusirati na svoj program. Mislim da mnogi građani žele da čuju više o samim političkim programima - kaže Obradović i dodaje da će bez pogovora prihvatiti rezultate izbora ukoliko se pokažu kao ispravni.

Kurir.rs

Bonus video:

16:28 Aleksandar Pavić i Biljana Šahrimanjan Obradović o Ukrajni, Rusiji i SAD-u