REDITELJ UVREDIO STANOVNIKE PRIGRADSKIH NASELJA: Marković: Na šta liči spomenik Stefanu Nemanji, mesto mu je u Marinkovoj bari!

Reditelj Goran Marković izvređao je spomenik Stefanu Nemanji, ali i sve stanovnike prigradskih naselja!

On je, naime, gostujući u emisiji "Utisak nedelje" na krajnje neprimeren način prokomentarisao spomenik, konstatujući da bi ga premestio u Marinkovu baru.

- To kako on izgleda, čemu služi...To nije spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik Aleksandru Vučiću i njemu je mesto u Marinkovoj bari. A može, recimo, i u Borču - kazao je Marković kroz osmeh.

Veliki deo javnosti ekspresno je osudio ovakav stav Markovića i poručio mu da je uvredio sve stanovnike koji ne žive u centru grada.

- Mislim da bi Goran Marković trebalo da vodi računa šta govori. Reći da spomenik treba prebaciti u Marinkovu baru ili Borču, automatski ponižava ljude koji tamo žive. Kao, spomenik nije za krug dvojke, ali jeste za neka Bg ča ča ča naselja. I ti ljudi glasaju, zaboga - samo je jedan od komentara na Tviteru ovim povodom, a koji je ostavio tviteraš pod nadimkom Mashinka.

Istog mišljenja je i poslanik SNS Marko Parezanović koji kaže da Markovića pokreće mržnja i netolerancija.

- I ta osećanja su toliko jaka da on mora na nedeljnom nivou da izjavi neku bljuvotinu ne bi li smirio svoje unutrašnje nemire. Ja ne pravim razliku između ljudi koji žive u centru Beograda i u Marinkovoj bari. A spomenik Stefanu Nemanji je predivan i nalazi se tačno tamo gde treba. Da ga razni "Markovići" gledaju svaki dan - kazao je Parezanović.

