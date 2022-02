KAKAV OBRT! JANKOVIĆ SE SAD OGRAĐUJE OD MARKOVIĆA: Spomenik Stefanu Nemanji zaslužuje drugo mesto, ali ne u Marinkovoj bari!

Vladeta Janković, opozicioni kandidat za gradonačelnika Beograda, danas se ipak ogradio od reditelja Gorana Markovića i njegovog predloga da se spomenik Stefanu Nemanji iz centra Beograda izmesti u Borču ili Marinkovu baru.

Iako je tokom gostovanja u emisiji "Utisak nedelje" ćutao i uz osmeh propratio uvredljivi komentar Markovića da bi spomenik Stefanu Nemanji trebalo premestiti na periferuju - Janković se sada ogradio od takvog stava.

- Ono što je moj sagovornik u jednoj televizijskoj emisiji upotrebio kao figuru govora u Marinkovoj bari, to je koješta. Nemojte to da verujete. To je prosto besmislica - rekao je danas Janković.

foto: Fonet Nenad Đorđević

Dodao je pak da takav kakav je, kaže, spomenik zaslužuje drugo mesto.

- Tamo gde je sada, on se pre svega ne vidi dovoljno a drugo, blokiraće taj prostor da jednog dana, kao što nam je namera, železničku stanicu vratimo na staro mesto - kazao je Janković.

Za takav spomenik tih dimenzija, kaže, po savetu stručnjaka, istoričara umetnosti, urbanista, treba naći odgovarajući prostor na široj teritoriji grada, a možda čak i u srcu Srbije.

foto: ATAImages/ Mateja Stanisavljević

- Kolevka srpske države je u Raškoj, kod Đurđevih stupova. Tamo bi, recimo, spomenik ovih dimenzija i ovog značenja imao punog smisla - naveo je Janković.

Podsetimo, u emisiji "Utisak nedelje" pre nekoliko dana reditelj Goran Marković izvređao je spomenik Stefanu Nemanji, a potom uvredio i sve žitelje prigradskih naselja.

foto: Nemanja Nikolić

- Prvo, kako on izgleda, a onda čemu služi. To nije spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik Aleksandru Vučiću i njemu je mesto u Marinkovoj bari - rekao je on, dodavši da bi mogao da bude premešten i u Borču.

Kurir.rs/ Foto/Source:Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Dragana Udovičić