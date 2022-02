OPOZICIJA PREDSTAVILA KANDIDATE: Ponoš i zvanično u predsedničkoj trci, Marinika Tepić i Vladeta Janković nosioci lista za izbore!

General Zdravko Ponoš i zvanično je prihvatio kandidaturu za predsednika Srbije, a profesor u penziji Vladeta Janković za gradonačelnika Beograda, objavio je danas na konferenciji za medije opozicioni blok okupljen oko Stranke slobode i pravde, Narodne stranke, Demokratske stranke i Pokreta slobodnih građana. Potpredsednica SSP Marinika Tepić biće nosilac liste za parlamentarne izbore.

Janković je rekao da mu je bilo potrebno vreme da se odluči za kandidaturu.

- Poznato je da sam u odmaklim godinama i da sam davno izašao iz politike. Ali, nastupio je trenutak kada sam osetio da moram nešto da uradim - objasnio je on i otkrio da kao partnere vidi koaliciju "Moramo".

foto: Dragana Udovičić, Beta Emil Vaš, Vladimi Šporčić

Ponoš je rekao da kandidaturu prihvata "kao gest građanske odgovornosti i patriotske dužnosti". On se zahvalio i svojoj Narodnoj stranci, ali i ostalim strankama koje su deo Ujedinjene opozicije koja ga je podržala. Kako je rekao, bez spremnosti svih njih, ovo se ne bi desilo.

Na pitanje šta će biti prvi koraci koalicije nakon izbora, Marinika Tepić je rekla da će na planu za dan posle insistirati više nego ikada.

- Imam da ponudim kao garanciju to da smo se nas četvoro, Dragan Đilas, Borko Stefanović, Dejan Bulatović i ja obavezali da ćemo izaći ako u šest meseci ne ispunimo obaveze. On podrazumeva usvajanje nekoliko zakona, o specijalnom antikorupcijskom tužilaštvu i lustracioni zakon, koji bi sve one koji su se ogrešili o zakon sprečio da donose odluke u naše ime - naglasila je Tepić.

Kurir.rs