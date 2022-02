ŠEŠELJ I STANKOVIĆ OŠTRO O ZELENOJ KOALICIJI: Da li je za njih KiM deo Srbije? Beže od Đilasa da im ne natovari NEGATIVAN IMIDŽ

Analitičar Dejan Vuk Stanković tvrdi da ne vidi nikakve promene u opoziciji i navodi da se pojavila nikakva nova lica već su samo u fokusu ljudi koji su se već vrteli u politici.

- Ne vidim nikakve promene što se tiče kadrova. Vidim nekoliko smokvinih listova koji treba da sakriju nepopularnost glavnog lidera Dragana Đilasa i njegovih saradnika Vuka Jeremića. Preko Marinike Tepić se krije politička platforma. Stranka slobode i pravde u suštini prihvata jednu ideologiju koja je u suštini za nezavisnost Kosova i prihvatanje genocida u Srebrenici - rekao je analitičar u jutarnjem programu Kurir televizije.

Osvrnuo se i na kandidaturu nekadašnjeg generala Zdravka Ponoša za predsednika Srbije.

- Druga ličnost koja se tu pojavila je Zdravko Ponoš, bivši načelnik Generalštaba, čovek koji nikad nije bio političar, a odjednom ima ambicije da postane predsednik Srbije. Tu je i Vladeta Janković koji dolazi iz jedne potpuno drugačije partije, čovek koji ima 24 godine političke karijere i nikada nije bio kandidat ni za jednu izvršnu funkciju, a koji navodno treba da preuzme sada u 82. godini mesto gradonačelnika Beograda, koji po zakonu ima ogromna ovlašćenja. Nisu to nikakva nova lica. To su ljudi koji su se već vrteli u politici - rekao je Stanković.

Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika SRS, naglasio je da ne misli da je pošteno prema građanima da se ostale stranke kriju iza drugih ljudi kako bi sakrili svoju prošlost.

- Nepošteno je prema građanima Srbije da tražite kandidata za gradonačelnika i predsednika ili za bilo koje mesto u državnoj administraciji istraživanjima ko je najpopularniji pa da se sakrijemo iza njega. Šta vam to znači? Je li se vi stidite vaše stranke, vaše politike i toga ko ste vi i šta ste do sada radili? Kandidujte se svojim imenom i prezimenom i recite hoću da uradim to i to i tražim poverenje naroda - rekao je Šešelj.

Opozicija okupljena oko SSP je izgubila poslednju šansu da se proširi jer je računala na podršku Zelene koalicije. Stanković tvrdi tvrdi da će tu biti apsolutno dve rivalske koalicije.

- Tu će apsolutno biti dve rivalske koalicije. Mislim da poprilično realistično procenjuju jer su nova politička stranka. "Ne davimo Beograd" je okosnica te koalicije uz lokalne ekološke pokrete i zašto bi vukli negativan imidž Dragana Đilasa, koji nije baš zapamćen kao neki mnogo dobar gradonačelnik, šta god on mislio o tome - rekao je Stanković.

Aleksandar Šešelj se osvrnuo na Zelenu koaliciju i naglasio da moraju da odgovore na brojna važna pitanja.

- Meni se čini da tu postoji neki skup antisrpskih nevladinih organizacija koji pokušavaju da se sakriju iza jedne teme koja je važna za sve građane u Srbiji sakriju i da izbegavaju suštinska pitanja. Niko ne može da kaže da je protiv čistog vazduha, zdravih reka i zdrave životne sredine, ali ajde da vidimo šta vi mislite o KiM. Ako sutra dođete na vlast, bavićete se i KiM i EU. Šta mislite o događajima iz 1995. godine u Srebrenici? Odgovori na ta pitanja bi ih u velikoj meri kompromitovali - rekao je Šešelj.

